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Самые дешевые авиарейсы: на Шри-Ланку всего за 385 евро

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ФОТО: Sergii Kolesnyk/PantherMedia / Sergii Kolesnyk

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 84 евро.

Туда-обратно из Таллинна в Аликанте начиная со 178 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Шри-Ланку начиная с 385 евро.

Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 478 евро.

Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 406 евро.

Туда-обратно из Стокгольма на Шри-Ланку начиная с 297 евро.

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