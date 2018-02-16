Самые дешевые авиарейсы: на Шри-Ланку всего за 385 евро
16 февраля 2018 г., 10:02
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 84 евро.
Туда-обратно из Таллинна в Аликанте начиная со 178 евро.
Туда-обратно из Хельсинки на Шри-Ланку начиная с 385 евро.
Туда-обратно из Хельсинки на Кубу начиная с 478 евро.
Туда-обратно из Риги в Бангкок начиная с 406 евро.
Туда-обратно из Стокгольма на Шри-Ланку начиная с 297 евро.