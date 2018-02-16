пятница, 16 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

В озере Каруярве обнаружено три взрывных устройства

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Водолазы ВМС и Спасательного департамента на озере Каруярв.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Водолазы ВМФ Эстонии и спасательного департамента на этой неделе извлекли из озера Каруярве на острове Сааремаа три авиабомбы типа FAB-50 и FAB-100, сообщила газета Saarte Hääl.

По словам командира водолазной группы МВФ старшего лейтенанта Прийта Каазикмяэ, по сравнению с прежними учениями, мин обнаруживается меньше, однако все же нет полной гарантии, что дно озера теперь чистое от взрывных устройств.

Если ранее такие учения были сосредоточены больше на описке взрывных устройств, то в этот раз — в большей мере на медицинской готовности и реагированию на опасную ситуацию.

Водолазы ВМФ Эстонии и спасательного департамента на этой неделе ведут в озере Каруярве поиск взрывных устройств, попавших в озеро в различные исторические периоды, а также отрабатывают действия в возможных кризисных ситуациях. Такие ледовые лагеря проводятся каждую зиму, и для зимних погружений критическое значение имеет планирование и картографирование возможных рисков, например, замерзшие элементы снаряжения могут представлять собой опасность для жизни и здоровья водолаза-сапера.

Зона отдыха Каруярве популярна среди любителей подводного плавания. В советское время на этом водоеме был полигон для проведения учений авиации, в связи с чем на дне и в окрестностях озера могут быть обнаружены невзорвавшиеся авиабомбы.

С 2009 года водолазы-саперы ВМФ Эстонии и спасательного департамента совместно обнаружили и извлекли из озера Каруярве почти 50 взрывных устройств. Специальное оснащение водолазов-саперов позволяет совершать погружения на глубину до 55 метров.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ