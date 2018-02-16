Ученик школы в Южной Каролине арестован за угрозы повторить бойню во Флориде

По его данным, с заявлением в полицию обратился один из школьников, сообщивший, что некий ученик разместил фотографию с угрозами в мобильном приложении Snapchat. Это социальная сеть, позволяющая пользователям публиковать фотографии и короткие видео, которые остаются доступными только на протяжении нескольких часов, пишет Newsru.com.

Некий подросток опубликовал в приложении свое фото в маске, на котором он стоит перед зеркалом, держа в руках оружие, по виду напоминающее винтовку. Подпись к снимку гласила "Флорида, второй раунд, завтра".

Личность подростка была установлена. Им оказался ученик девятого класса школы Broome High School. Имя задержанного не называется, так как он является несовершеннолетним.

Сообщается, что подозреваемый был доставлен в отделение полиции города Гринвилл. Его обвинили в нарушении общественного порядка. Ожидается, что в пятницу, 16 февраля, он предстанет перед судом.

Сам подросток свою вину в подготовке нападения отрицает. Он утверждает, что фото в приложении было шуткой, и он не собирался никому причинять вред.

В его доме прошли обыски. Полицейские нашли маску и пневматическую винтовку, похожую на штурмовую, сообщает WSPA-TV.

Ученика, сообщившего о злоумышленнике в полицию, поблагодарили. "Это тот случай проявления смелости высказывания, который может помочь предотвратить трагедию", - заявил представитель местных школьных властей Кенни Блэквуд.

Между тем полиция во Флориде, где произошло нападение на учеников, потребовала от властей принять меры для расширения полномочий правоохранителей, чтобы они могли задерживать людей, публикующих угрозы в соцсетях.

"Если нам кажется, что что-то не так, и что какой-то человек имеет склонность к совершению преступления, я думаю, полиция должна быть уполномочена задержать его и доставить в медицинское учреждение для обследования. Если мы видим, что человек пишет в соцсетях, что хочет стать массовым убийцей - у нас должны быть полномочия, чтобы арестовать его", - заявил шериф округа Броуард, в котором находится подвергшаяся нападению школа.

Он также призвал местных жителей проявлять активность и в случае малейших подозрений сообщать о возможном правонарушении в полицию или ФБР.