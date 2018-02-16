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Раскрыта причина расстрела школьников во Флориде

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ФОТО: RHONA WISE/AFP

Николас Круз, расстрелявший из винтовки учеников в одной из школ города Паркленд в штате Флорида, рассказал следователям, что слышал голоса в голове, которые давали ему указания, как совершить преступление, сообщает Lenta.ru.

Те, кто знает 19-летнего молодого человека, описывают его, как проблемного подростка, который чувствовал себя очень одиноко. Адвокат семьи, в которую мальчик попал после смерти свое приемной матери, сказал, что Николас был в глубокой депрессии и посещал психотерапевта. Однако впоследствии сеансы прекратились.

Издание передает, что знакомый Круза по занятиям в юношеском учебном корпусе офицеров резерва (аналог военной кафедры для школьников — прим. «Ленты.ру») описывал его как «психопата», который испытывал особый интерес к оружию.

Ранее сообщалось, что он любил выкладывать в Instagram фотографии, на которых он позировал с пистолетами и ножами. Отмечается, что в подписях к снимкам 19-летний Николас Круз шутил о мусульманах, а также утверждал, что стрельба — это «групповая терапия».

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