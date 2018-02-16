Объявление о работе со странной формулировкой возмутило общественность: сколько еще будут ущемлять местных русских?

По словам Игоря Кравченко, в Эстонии действует закон о равном обращении, где черным по белому написано, что запрещается дискриминация лиц по признакам их национальности (этнической принадлежности), расы и цвета кожи. «Исходя из этого можно с уверенность сказать, что, если в объявлении о найме на работу ищут человека, для которого эстонский язык является родным – это является дискриминацией, что неприемлемо», - сказал Кравченко, отметив, что пора прекратить закрывать глаза на проблему ущемления прав.

Объявление о работе автобусной фирмы Taisto Liinid. ФОТО: Скриншот с сайта cv.ee

«Чтобы разобраться в этой ситуации я обратился к нашему уполномоченному по равноправию. Необходимо пресекать любые виды дискриминации и делать эту нужно не для галочки. Это оскорбительно и унизительно, что в нашей стране, в XXI веке, живущие здесь представители других национальностей по-прежнему сталкиваются с явным нарушением прав человека», - отметил депутат Рийгикогу.

Кравченко уверен, что руководство автобусной фирмы должно принести публичные извинения и немедленно убрать с портала оскорбительное объявление о работе. «Простого порицания в данном случае будет недостаточно. У нас мультикультурное общество, у нас демократия, но почему-то некоторые по-прежнему ведут себя так, как будто сегодня средневековье и всех инакомыслящих нужно сжигать на костре. В нашем случае – указать на дверь только потому, что родной язык человека не эстонский», - выразил возмущение Кравченко.

«Предполагаю, что найдутся те, кто встанет на защиту автобусной компании. И вот благодаря таким вот представителям общества, Эстония по-прежнему разделена на своих и чужих. Просто пример: по данным Департамента статистики за прошлый год, безработица среди эстонцев составила 4,4%, среди неэстонцев – 8,8%» - добавил Игорь Кравченко.

Кравченко также выразил надежду на то, что уполномоченный по равноправию не только рассмотрит его просьбу, но и примет меры для того, чтобы впредь таких случаев дискриминации по национальному признаку не возникало.

«Наше объявление наиболее точно описывает пожелания к возможным кандидатам на должность водителя автобуса. Подобную форму объявлений о найме на работу мы используем более десяти лет. Рабочий язык Taisto Liinid внутри предприятия - эстонский, вся документация фирмы ведется на эстонском, поэтому мы ждем и от своих водителей автобусов, что они смогут свободно общаться на государственном языке с пассажирами, которые пользуются услугами междугородных линий. Исходя из закона, в отношении водителя общественного транспорта установлено требование владения эстонским языком минимум на уровне B1. Чтобы быть конкурентоспособными в глазах пассажиров, мы всегда стремились предлагать им иметь дело с водителями с наилучшим уровнем владения языка», - сказал порталу Rus.Postimees представитель Taisto Liinid OÜ Ян Ландрат.

По его оценке, требование предприятия относительно владения водителями эстонским языком не является дискриминирующим: «Здесь в первую очередь следует осмыслить, что такое родной язык. Ведь термин „родной язык“ - больше философский вопрос, и его можно рассматривать под разными углами. Родной язык не указывает сам по себе на национальность. Говорят, что родной язык - это первый язык, изучение которого человек начинает после рождения. Эстонская энциклопедия, например, говорит также, что язык не передается по наследству и не предопределен генетически, поэтому родной язык может вообще меняться в течение жизни. Родной язык - как основа языковой идентичности и национальность как основа этнической идентичности могут различаться (например, русский, использующий эстонский язык как родной). Кроме того, использование общего языка не означает принадлежности к той же национальности, например, существует много народов, говорящих на английском, испанском и немецком языках. Согласно последней переписи населения, в Эстонии тоже есть десятки тысяч людей, которые указали родным языком эстонский, но в графе „национальность“ выбрали что-то другое».

«Поэтому, безусловно, национальность и гражданство водителя автобуса не важны для нас. Так как мы предлагаем работу на линиях, стартующих из Антсла и Выру, то можем даже сказать, что предпочли бы людей, чей родной язык в настоящий момент - выруский, так как в этом регионе придется общаться с говорящими на выруском диалекте людьми», - объяснил Ян Ландрат.