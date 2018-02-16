Спецпрокурор Мюллер 20 часов допрашивал бывшего советника Трампа

Как передает американский канал NBC News в пятницу, 16 февраля, в общей сложности Бэннон отвечал на вопросы спецпрокурора и его следователей не менее 20 часов. Никакие подробности при этом не сообщаются.

Вопросов меньше не стало

Кроме того в четверг, 15 февраля, Стивен Бэннон дал показания комитету Палаты представителей Конгресса США по разведке. Как сообщает Reuters, экс-советник Трампа отказался отвечать на многие вопросы, что вызвало разочарование конгрессменов. По сути Бэннон высказался лишь на темы, на освещение которых он получил разрешение администрации Белого дома.

Это была уже вторая встреча Бэннона с членами комитета. 17 января он отказался отвечать на вопросы комитета о своей работе в администрации как в период президентства Трампа, так и в период передачи власти.