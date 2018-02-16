К полицейским скоро прикрепят видеокамеры

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Оли Кивистик, на данный момент полиция использует различные камеры, но этой закупкой они хотят получить единое решение: запись, а также воспроизведение как видео, так и звука.

Ведущий специалист бюро по предотвращению и расследованию преступлений Департамента полиции и погранохраны Кристьян Тоом сказал, что у новых камер несколько целей. «Во-первых, запись камеры намного достоверней описания на бумаге, поэтому качество доказательства становится лучше», - говорит Тоом. Также запись камеры сокращает потраченное на производство время.

Тоом сказал, что прежде всего камеры будут использоваться для правонарушений, производство по которым ведется на месте происшествия.

По оценке департамента, использование прикрепленных к форме камер не потребует изменение закона.