Что нам Гекуба? Российский Центризбирком снял с эфира фильм про Путина

События развиваются стремительно. 14 февраля российский Центризбирком принимает документ, содержащий чеканно сформулированные строки: «ЦИК уважает гарантированные законом принципы свободы средств массовой информации, творческую самостоятельность редакций и их право привлекать зрительский интерес. Тем не менее, следует учитывать, что во время предвыборной кампании показ фильма с участием должностного лица, зарегистрированного кандидатом на высший пост, может вызвать полемику о наличии агитационной цели в действиях вещателя».

Датированный тем же днём ответ со стороны вещателя выдержан тоже почти в эпическом духе: «Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов. Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИКа. В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку – в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но мы принимаем решение отменить завтрашний (15 февраля, – В.И.) показ финального эпизода».

Занавес, свет в зале, аплодисменты, все встают…

Режим: наелись и лежим

Сам собой напрашивается вывод, что весь этот спектакль, включая написание сценария, распределение ролей и режиссуру, спланирован и осуществлён силами правящего в России режима. Наиболее сердитые обязательно добавят: Путинского режима. В принципе, такое объяснение вполне правдоподобно, хотя и не без оговорок; но не в них сейчас суть.

На мой взгляд, сегодня по отношению к нашему восточному соседу вообще не применимо определение «режим». Режим – это что-то стабильное, устоявшееся, если хотите – даже закосневшее, не способное реагировать на происходящие изменения гибко и адекватно. Чего про действующую в России систему не скажешь.

Я бы назвал эту систему модульной – по примеру той, что действует сейчас в сфере профессионального образования. В вузах ведь теперь фактически упразднён принцип, по которому процесс обучения строится на условиях обязательного посещения студентом обязательного набора лекций, последовательно выстроенных во времени («в режиме»). Студент сам волен выбирать, когда и какие именно лекции ему посещать, или не посещать вовсе.

В политике нынешней кремлёвской администрации модулями могут служить (и служат!) как какие-то программы, так и отдельные личности. При необходимости они могут заменяться: один элемент изымается из общей структуры, на его место ставится другой. В целом система продолжает работать, хотя какие-то её параметры неизбежно меняются. Неизменной остаётся общая направленность движения.

Бесконечные политические и околополитические ток-шоу на главных российских телеканалах, похоже, уже стали надоедать аудитории. Администрация реагирует оперативно. Выпускать на сцену Алексея Навального слишком рискованно. Но есть не менее заметные и при этом вполне предсказуемые фигуры: некогда популярная среди либеральной интеллигенции правозащитник Элла Памфилова; скандально знаменитая у богемных тусовщиков и прочего андеграунда Ксения Собчак, ряд других – столь же знаковых. Пусть они и исполняют свойственные им роли, зачем добру пропадать? Говорят, дескать, федеральные СМИ пляшут (или поют) под дудку Кремля. А где ещё вы видели, чтобы либеральная, даже чуть ли не маргинальная, оппозиция диктовала Центризбиркому, кому и что тот должен настоятельно рекомендовать?! Получите и распишитесь.

…Основной принцип боевого искусства дзюдо: поддаться, чтобы потом победить. Обладатель «чёрного пояса» в этом виде единоборств – главный кандидат на главный пост в России – демонстрирует, что умеет использовать этот принцип не только на татами. Его оппонентам не стоит особо расслабляться, обольщаясь видимой податливостью кремлёвской администрации.

Заодно уж и про Гекубу: ну, какое нам дело до того, кого и на каких основаниях изберут президентом России, и кто там какие методы при этом использует?

Так ведь нам ещё довольно долго жить в непосредственной близости…