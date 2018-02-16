Что нам Гекуба? Российский Центризбирком снял с эфира фильм про Путина

Только полнейшей идиосинкразией к контенту Первого российского телеканала можно объяснить тот факт, что в четверг ни в одном из эстонских СМИ не появилось ни единой строчки (фразы) о произошедшей накануне сенсации.
А между тем, случившееся можно, на мой взгляд, сравнить – если не по глубинно-содержательному смыслу, то уж как минимум по степени неожиданности – с разоблачением культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС.
Только очень-очень дерзкие политологи могли предположить, что в нынешней России кто-то осмелится требовать, чтобы Центризбирком предложил главному телеканалу страны не показывать (да ещё и в прайм-тайм) фильм о действующем главе государства. И тем не менее…
Рекомендовал обращаться в ЦИК
Интрига развивалась по законам крепко профессионально сбитого сценария политического триллера.
13 февраля статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ и одновременно адвокат Ксении Собчак Константин Добрынин направил в адрес Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации жалобу, в которой говорится, что Первый канал «нарушил установленные законом в сфере выборов требования. В эфире федерального ТВ с 12 по 15 февраля (когда официально о начале предвыборной кампании ещё не объявлено, – В.И.) транслируется документальный фильм «Путин», который снял режиссёр Оливер Стоун. В общей сложности показ всех серий занимает четыре с половиной часа».
Ну, направил и направил – в конце концов, чего ещё ждать от представителя эпатажной теледивы? Однако практически сразу рутинное течение событий приобретает неожиданный оттенок.
Одновременно со скандальным письмом от избирательного штаба Собчак в ЦИК обращается председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова с аналогичным требованием: прекратить показ на Первом канале фильма «Путин», поскольку партия считает это «незаконной предвыборной агитацией». Во-первых, размещение фильма в эфире не оплачено из избирательного фонда Путина, а во-вторых, этот показ проходит до начала разрешённого законом срока агитации в СМИ.
Журналисты кинулись к пресс-секретарю президента: а как, по мнению Кремля, – есть ли в фильме Стоуна элементы агитации? Дмитрий Песков отвечает как по писаному: «Безусловно, мы не вправе каким-то образом вмешиваться в редакционную политику телевизионных каналов и не делаем этого. Что касается электоральных тем, то я бы рекомендовал вам обращаться исключительно в ЦИК».
А глава ЦИК Элла Памфилова, согласно сообщению РИА заявила по этому поводу на заседании ЦИК, что «не видит агитации в фильме Стоуна о Путине. Фильм не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидата, не выражает предпочтений какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата».
«Сожалеем, но прислушиваемся»
До этого момента все действия сторон более-менее предсказуемы. Но в данной точке пересекаются два параллельных пространства. Та же Памфилова в том же выступлении на том же заседании ЦИК произносит другую фразу, которая вызывает в памяти знаменитый монарший парадокс казнить нельзя помиловать: «Предложить Первому каналу рассмотреть доводы и отложить дальнейший показ документального фильма „Путин“ до окончания голосования на выборах президента РФ 18 марта, показать оставшиеся серии после избирательной кампании».
События развиваются стремительно. 14 февраля российский Центризбирком принимает документ, содержащий чеканно сформулированные строки: «ЦИК уважает гарантированные законом принципы свободы средств массовой информации, творческую самостоятельность редакций и их право привлекать зрительский интерес. Тем не менее, следует учитывать, что во время предвыборной кампании показ фильма с участием должностного лица, зарегистрированного кандидатом на высший пост, может вызвать полемику о наличии агитационной цели в действиях вещателя».
Датированный тем же днём ответ со стороны вещателя выдержан тоже почти в эпическом духе: «Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов. Тем не менее мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИКа. В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку – в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но мы принимаем решение отменить завтрашний (15 февраля, – В.И.) показ финального эпизода».
Занавес, свет в зале, аплодисменты, все встают…
Режим: наелись и лежим
Сам собой напрашивается вывод, что весь этот спектакль, включая написание сценария, распределение ролей и режиссуру, спланирован и осуществлён силами правящего в России режима. Наиболее сердитые обязательно добавят: Путинского режима. В принципе, такое объяснение вполне правдоподобно, хотя и не без оговорок; но не в них сейчас суть.
На мой взгляд, сегодня по отношению к нашему восточному соседу вообще не применимо определение «режим». Режим – это что-то стабильное, устоявшееся, если хотите – даже закосневшее, не способное реагировать на происходящие изменения гибко и адекватно. Чего про действующую в России систему не скажешь.
Я бы назвал эту систему модульной – по примеру той, что действует сейчас в сфере профессионального образования. В вузах ведь теперь фактически упразднён принцип, по которому процесс обучения строится на условиях обязательного посещения студентом обязательного набора лекций, последовательно выстроенных во времени («в режиме»). Студент сам волен выбирать, когда и какие именно лекции ему посещать, или не посещать вовсе.
В политике нынешней кремлёвской администрации модулями могут служить (и служат!) как какие-то программы, так и отдельные личности. При необходимости они могут заменяться: один элемент изымается из общей структуры, на его место ставится другой. В целом система продолжает работать, хотя какие-то её параметры неизбежно меняются. Неизменной остаётся общая направленность движения.
Бесконечные политические и околополитические ток-шоу на главных российских телеканалах, похоже, уже стали надоедать аудитории. Администрация реагирует оперативно. Выпускать на сцену Алексея Навального слишком рискованно. Но есть не менее заметные и при этом вполне предсказуемые фигуры: некогда популярная среди либеральной интеллигенции правозащитник Элла Памфилова; скандально знаменитая у богемных тусовщиков и прочего андеграунда Ксения Собчак, ряд других – столь же знаковых. Пусть они и исполняют свойственные им роли, зачем добру пропадать? Говорят, дескать, федеральные СМИ пляшут (или поют) под дудку Кремля. А где ещё вы видели, чтобы либеральная, даже чуть ли не маргинальная, оппозиция диктовала Центризбиркому, кому и что тот должен настоятельно рекомендовать?! Получите и распишитесь.
…Основной принцип боевого искусства дзюдо: поддаться, чтобы потом победить. Обладатель «чёрного пояса» в этом виде единоборств – главный кандидат на главный пост в России – демонстрирует, что умеет использовать этот принцип не только на татами. Его оппонентам не стоит особо расслабляться, обольщаясь видимой податливостью кремлёвской администрации.
Заодно уж и про Гекубу: ну, какое нам дело до того, кого и на каких основаниях изберут президентом России, и кто там какие методы при этом использует?
Так ведь нам ещё довольно долго жить в непосредственной близости…
Я достаточно прозрачно намекаю?