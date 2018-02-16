Фото: суд приговорил ласнамяэских убийц-грабителей к длительному сроку заключения

Анатолий Плутахин, который по словам обвинения нанес пострадавшим ножевые ранения, был приговорен к 14 годам тюремного заключения. Дмитрия Прокофьева приговорили к 13 годам. Началом наказания считается день, когда мужчины были взяты под стражу.

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила мужчин в возрасте 40 и 47 лет в убийстве с целью грабежа. По версии обвинения, в 2003 году в ласнамяэском ресторане-баре Hausberg мужчины напали на двоих граждан Финляндии, одним из которых был владелец заведения.

Во время нападение мужчины угрожали финнам стартовым пистолетом и жестоко избили их топорищем. Один из мужчин впал в кому и позже скончался в больнице Мустамяэ.