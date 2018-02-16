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  • Фото: суд приговорил ласнамяэских убийц-грабителей к длительному сроку заключения

Фото: суд приговорил ласнамяэских убийц-грабителей к длительному сроку заключения

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Сегодня суд признал виновными Дмитрия Прокофьева и Анатолия Плутахина, совершивших в 2003 году в ласнамяэском ресторане-баре Hausberg убийство с целью грабежа, и приговорил их к длительному сроку заключения. 

Анатолий Плутахин, который по словам обвинения нанес пострадавшим ножевые ранения, был приговорен к 14 годам тюремного заключения. Дмитрия Прокофьева приговорили к 13 годам. Началом наказания считается день, когда мужчины были взяты под стражу. 

Пыхьяская окружная прокуратура обвинила мужчин в возрасте 40 и 47 лет в убийстве с целью грабежа. По версии обвинения, в 2003 году в ласнамяэском ресторане-баре Hausberg мужчины напали на двоих граждан Финляндии, одним из которых был владелец заведения. 

Во время нападение мужчины угрожали финнам стартовым пистолетом и жестоко избили их топорищем. Один из мужчин впал в кому и позже скончался в больнице Мустамяэ. 

Читайте подробности: Жестокое убийство в Ласнамяэ: друг погибшего рассказал, что на самом деле произошло в баре Hausberg

Подозреваемые были задержаны благодаря отпечаткам пальцев и ДНК лишь спустя 14 лет, после того, как Дмитрий Прокофьев попался на новых преступлениях.

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