пятница, 16 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Исследование: на рынке труда наблюдается дефицит ИТ-специалистов с навыками общения

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

По данным только что проведенного в 42 странах мира исследования, 86% работодателей считают, что с приходом автоматизации в ближайшие два-три года количество работников останется прежним или вырастет, и лишь немногие думают, что им хватит меньшего количества работников.

Заметно изменились и ожидания в отношении работников: сейчас требуются люди, способные учиться, приспосабливаться к новым технологиям и цифровому миру.

Проведенное кадровым агентством ManpowerGroup исследование охватило 20 000 работодателей и продемонстрировало, что по оценкам работодателей автоматизация не решит кризиса рабочей силы, а скорее поспособствует его углублению, поскольку новые технологии требуют новых умений, которых и многих людей еще просто нет.

Согласно опросу, 20% работодателей в связи с автоматизацией планируют нанимать людей, а 10% сокращать рабочие места. Остальные пока не смогли предсказать потребности или не планируют существенных изменений в связи с рабочими местами. Сокращение рабочих мест в связи с автоматизацией в большей степени предвидят в Северных странах и Восточной Европе. Например, в Швеции и Норвегии считают, что новые технологии позволят сократить число рабочей силы.

Повсеместно работодатели утверждают, что чаще всего требуются дополнительные специалисты из ИТ-сферы. Наибольший риск в связи с автоматизацией создается для людей, выполняющих простые рутинные или административные задачи, и которых проще всего заменить машинами.

Изучение ожиданий работодателей показало, что в наибольшем дефиците люди с сильными технологическими навыками, при этом обладающие подходящими личностными качествами. В ответах указывали, что сегодня ИТ-специалист должен хорошо уметь общаться, быть готовым к командной работе и решению проблем. Работодатели подчеркивают, что им требуется все больше ИТ-специалистов, но не таких, которые фокусируются на единственном процессе, а тех, кто умеет решать проблемы в рамках командной работы с людьми из разных сфер деятельности.

«Изменение характера работы – это вызов как для работников, так и для работодателей, – сказал исполнительный директор Manpower в странах Балтии Хейго Калдра. – Многие профессии уйдут в прошлое, им на смену придут новые. От этого выиграют наиболее гибкие, быстрые и готовые переучиваться. Даже когда грузовиками и автобусами начнут управлять роботы, человеческий фактор будет важен – кто-то должен будет организовать работу так, чтобы роботы-водители без проблем добирались и пункта «А» в пункт «Б». Отказ от тех или иных профессий не стоит воспринимать, как трагедию – это происходит постоянно, просто в современном обществе увеличился темп изменений. Еще недавно были распространены такие профессии, как телефонист и стенограф, а из истории можно привести множество других примеров. Несомненно, утрата некоторых профессий кого-то огорчит, но, если идти в ногу с развитием, возможностей для человека все же становится больше, а не меньше».

Исследование проводилось среди 20 000 работодателей в 42 странах мира, в т.ч. в Финляндии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Франции и США.

ManpowerGroup – это мировой лидер кадровой индустрии, обладающий более чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 14 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до привлечения сторонних ресурсов и консультирования.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ