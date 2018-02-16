Не узнать: смотрите, как через год изменится торговый центр Ülemiste

ФОТО: Ülemiste keskus

«В январе мы получили последнее разрешение на строительство, с компанией Fund Ehitus заключен договор о строительстве, гипермаркет переехал на временную площадь и теперь начнется основное строительство», - сказал исполнительный директор торгового центра Ülemiste Гуидо Пярнитс. Он подчеркнул, чот сам торговый центр продолжит свою обычную работу и будет открыт для клиентов. «Самым большим изменением станет то, что нынешняя часть Rimi будет снесена и вместо нее построят подземную парковку и два наземных этажа. В будущем клиенты смогут попасть в гипермаркет Rimi на лифте или на эскалаторе непосредственно с парковки. К радости любителям спорта Sportland станет на 1000 кв. метров больше, также будет открыт современный спортклуб People Fitness. Вторым большим новшевством станет то, что на месте нынешнего т.н. атриума возле Rimi будет построен новый современный и более просторный атриум со стеклянным куполом», - рассказал Пярнитс.

В результате расширения площадь торгового центра Ülemiste составит 92 000 квадратных метра, благодаря чему он попадает в европейскую таблицу первенства крупнейших торговых центров. Одним из крупнейших арендаторов новой части центра станет Apollo Kino – моднейший в Европе кинокомплекс.

Исполнительный директор Apollo Grupp Маури Дорбек рассказал, что получившая очень хорошую обратную связь концепция Apollo Kino в торговом центре Ülemiste будет исполнена в более новом решении. По его словам, там появится полноценный театральный зал и ресторанный кинозал. «Также будет возможность проведения конференций. Появится книжный магазин Apollo самой свежей концепции, дорожки для боулинга и спортивный ресторан O’Learys, где смогут поесть посетители кинотеатра. Все это составит единое развлекательное пространство», - сказал Дорбек.

Помимо Apollo и спорт-клуба People Fitness в торговом центре появится несколько новых ресторанов и кафе, а также новые магазины, например «умные» игрушки Imaginarium, зооцентр Pet City, магазин мужской одежды Matinique, магазин кэжуал-одежды Navy & Green и магазин белья Calvin Klein Lingerie

«Для покупателей по-прежнему важно видеть в хорошем торговом центре состав магазинов, однако возможности проведения свободного времени для них становится все более весомым аргументом. Поэтому на этот раз производя расширение центра мы делаем акцент не на новые магазины, которых в Ülemiste и во всем Таллинне уже достаточно, а на развлечениях и питании», - добавил Пярнитс.