Норвежский террорист Андерс Брейвик раскаялся

Он заявил о своем желании «оставить фашистскую, национал-социалистическую и неонацистскую идеологию», и пообещал соблюдать тюремные распорядки. «Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — написал он.