Норвежский террорист Андерс Брейвик раскаялся

Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен, заявил о раскаянии. Об этом пишет газета VG со ссылкой на прошлогоднее письмо руководству пенитенциарного учреждения, сообщает Rus.tvnet.lv.
Он заявил о своем желании «оставить фашистскую, национал-социалистическую и неонацистскую идеологию», и пообещал соблюдать тюремные распорядки. «Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — написал он.
Опрошенный изданием психиатр поясняет, что не стоить доверять подобному заявлению. «Кажется очевидным, что Брейвик пытается манипулировать», — считает эксперт Хеннинг Ворёй.
Письмо было написано весной 2017 года, вскоре после того, как Брейвик потребовал через суд компенсацию за пребывание в одиночной камере и проиграл.