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Концерт, ярмарка и ледяные скульптуры: Таллинн с размахом отметит Китайский Новый год

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Китай.

ФОТО: Sipa Asia/Sipa Asia/Sipa USA

В субботу, 17 февраля, в 16:00 на площади Вабадузе пройдет встреча Китайского Нового года.

Состоится концерт с участием артистов из Пекина, на глазах у зрителей будут изготавливаться ледяные скульптуры в честь года Собаки, также можно будет ознакомиться с выставкой фотографий и заглянуть в палатки с китайской едой и рукоделиями. Праздник откроют мэр Таллинна Таави Аас и посол КНР в Эстонии Цюй Чже. 

В честь наступления года желтой земляной Собаки Эстонию посетят музыканты Пекинского оркестра Китая, которые выступят с традиционными китайскими инструментами; танцовщики из труппы Пекинского современного танца; артисты, представляющие боевые искусства; скульпторы, создающие работы из льда; художники, которые представят историческую китайскую ксилографию и технику эмали.

Помимо зарубежных гостей, выступят также спортсмены из клубов Julged, Tai-Chi, будут показаны танцы Дракона и Льва, огненное шоу танцевальной студии Müstika, выступят барабанщики под управлением Сильвера Ульвика. На празднике можно будет попробовать блюда китайской кухни и посетить лавки с товарами. Второй год подряд китайский скульптор, работающий со льдом, и Тауно Кангро создадут совместное произведение, на этот раз работы посвящены году Собаки.

Концерт начнется в 16:00, но полюбоваться скульптурами, фотовыставкой, китайскими рукоделиями и полакомиться блюдами китайской кухни можно будет с полудня.

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