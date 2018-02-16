Концерт, ярмарка и ледяные скульптуры: Таллинн с размахом отметит Китайский Новый год

Состоится концерт с участием артистов из Пекина, на глазах у зрителей будут изготавливаться ледяные скульптуры в честь года Собаки, также можно будет ознакомиться с выставкой фотографий и заглянуть в палатки с китайской едой и рукоделиями. Праздник откроют мэр Таллинна Таави Аас и посол КНР в Эстонии Цюй Чже.

В честь наступления года желтой земляной Собаки Эстонию посетят музыканты Пекинского оркестра Китая, которые выступят с традиционными китайскими инструментами; танцовщики из труппы Пекинского современного танца; артисты, представляющие боевые искусства; скульпторы, создающие работы из льда; художники, которые представят историческую китайскую ксилографию и технику эмали.

Помимо зарубежных гостей, выступят также спортсмены из клубов Julged, Tai-Chi, будут показаны танцы Дракона и Льва, огненное шоу танцевальной студии Müstika, выступят барабанщики под управлением Сильвера Ульвика. На празднике можно будет попробовать блюда китайской кухни и посетить лавки с товарами. Второй год подряд китайский скульптор, работающий со льдом, и Тауно Кангро создадут совместное произведение, на этот раз работы посвящены году Собаки.