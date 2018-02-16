Google запустила блокировщик назойливой рекламы в браузере Chrome

Как поясняет издание, встроенный в браузер блокировщик рекламы, о планах создания которого стало известно еще в апреле прошлого года, предназначен для выявления некоторых видов рекламных объявлений, которые нарушают стандарты, разработанные Коалицией за лучшую рекламу. В категорию неприемлемых объявлений входят всплывающие окна, автоматически проигрывающиеся видео со звуком, реклама с таймером, появляющаяся на экране до загрузки сайта, и другие виды объявлений, пишет Newsru.com.

Процесс борьбы с назойливой рекламой состоит из трех этапов. Сначала Google оценивает сайты с точки зрения стандартов коалиции. Если тот или иной сайт не проходит проверку, то его владелец получает соответствующее уведомление и может исправить недостатки в течение 30 дней. Если же предупреждение будет проигнорировано, то браузер Google Chrome заблокирует абсолютно все рекламные объявления на этом сайте. При необходимости пользователи настольной и мобильной версии браузера Google Chrome смогут отключить блокировку рекламы на той или иной странице.

Как отмечают в Google, инициатива по борьбе с назойливой рекламой направлена на улучшение качества рекламных объявлений. При этом 42% сайтов, на которых ранее была выявлена нарушающая стандарты реклама, уже устранили нарушения.