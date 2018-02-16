Эстонский молочный король Оливер Крууда предстанет перед судом в мае

По словам адвоката Айвара Пильва, он хочет обсудить вопросы организации судебного процесса и составить его график. «Мы неоднократно обменивались мнениями с прокурором в досудебном производстве, хотя общая позиция Крууда такая, что процесс состоится в общем порядке",- сказал Пильв.

Прокурор также отметил, что исходя из имеющихся на настоящий момент данных не видит иной возможности, как проведение суда в общем порядке.

По ходатайству адвокатов суд в пятницу принял решение, что предварительное заседание по делу состоится 20 апреля, слушания откроются 7 мая, затем заседания состоятся 18 и 21 мая, 29 июня и со 2 по 6 июля, затем с 6 по 10 августа, а судебные прения, очевидно, в сентябре.

Наряду с Крууда под судом находятся Аллан Вийрма, Рейн Лепассон, Яанус Рютсепп и Хьялмар Конно.

Гражданская коллегия Госсуда 17 января приняла по делу о встребовании долга в размере 15 млн евро принадлежащим Марцелю Викманну предприятием OÜ Best Idea у Оливера Крууда и его ликвидируемой фирмы AS Rubla решление, солидарное с точкой зрения Крууда и AS Rubla, что означало аннулирование прежнего решения Харьюского уездного суда.

11 сентября 2015 года OÜ Best Idea подало в Харьюский уездный суд иск, в котором просило приговорить Оливера Крууда и AS Rubla к уплате 14,2 млн евро, из которых 8,5 млн евро являются основным требованием, а 5,7 млн евро процентами и пенями. Истец также требовал от AS Rubl 487 500 евро.

20 июня 2016 года Харьюский уездный суд вынес промежуточное решение, согласно которому Оливер Крууд и AS Rubla признавались должником OÜ Best Idea, однако не указывался размер требований.

Крууда и AS Rubla обратились в Таллиннский окружной суд, который аннулировал решение уездного суда и направил дело на новое рассмотрение, поскольку счел, что Оливер Крууда является не должником, а поручителем задолженности AS Rubla.

Предприятие Викманн Best Idea в свою очередь также обратилось в суд, заявив, что окружной суд совершил ошибку, и что Оливер Крууда все-таки имеет общие обязательства с AS Rubla, то есть является должником.