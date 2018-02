Эстонский молочный король Оливер Крууда предстанет перед судом в мае

Гражданская коллегия Госсуда 17 января приняла по делу о встребовании долга в размере 15 млн евро принадлежащим Марцелю Викманну предприятием OÜ Best Idea у Оливера Крууда и его ликвидируемой фирмы AS Rubla решление, солидарное с точкой зрения Крууда и AS Rubla, что означало аннулирование прежнего решения Харьюского уездного суда.