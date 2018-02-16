«Глупость в высшей степени»: главу Госдепа уличили в нарушении протокола на переговорах с Эрдоганом

Переговоры продолжались более трех с половиной часов, однако ни помощник Тиллерсона, ни стенографист, ни переводчик на них не присутствовали, передает NEWSru со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, перевод беседы осуществлял глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Представитель Госдепартамента пояснил журналистам, что у Тиллерсона с ним «хорошие, стабильные рабочие отношения».

При этом бывшие сотрудники ведомства признали, что подобный способ ведения переговоров является отклонением от принятых норм. «Если встреча проводится не на английском языке, для Госдепартамента это в высшей степени глупо - не иметь своего переводчика, который проследит, чтобы высказывания Тиллерсона были переданы в точности и с соответствующими акцентами», - сказал журналистам бывший пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби.

Он также заявил, что отказ Тиллерсона от переводчика на столь важной встрече свидетельствует либо о плохой работе аппарата Госдепа, либо о чрезвычайной наивности самого главы американского внешнеполитического ведомства.

Встреча Тиллерсона и Эрдогана прошла в четверг, 15 февраля, в Анкаре. Переговоры в президентском комплексе прошли в закрытом для прессы режиме и продолжались три часа 15 минут, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Источники в администрации главы турецкого государства сообщили СМИ, что основной темой переговоров стала ситуация в Сирии и Ираке. В частности, обсуждалась поддержка США в Сирии курдских группировок, которые турецкая сторона считает террористическими.

Также стороны обсудили двусторонние отношения и вопросы международной повестки дня. «Эрдоган проинформировал Тиллерсона о приоритетах политики Турции в Сирии и Ираке. Наряду с этим были обсуждены шаги по борьбе с терроризмом и двусторонние отношения. До сведения главы американской дипломатии доведена четкая позиция Анкары по всем актуальным вопросам повестки дня», - отмечается в статье.

В США встречу назвали продуктивной. Об этом представитель Госдепа сообщил РИА «Новости». «Они провели продуктивный и открытый разговор о взаимовыгодном пути продвижения отношений США и Турции. Мы рассчитываем на дальнейший прогресс в переговорах с нашим важным союзником по НАТО в завтрашних переговорах с министром иностранных дел [Турции Мевлютом] Чавушоглу», - сказал собеседник агентства.

Как известно, между США и Турцией существуют серьезные разногласия, вызванные действиями обеих стран в Сирии. Анкара обвиняет Вашингтон в поддержке курдских формирований, действующих в САР. Турки считают их террористическими группировками, угрожающими стране.