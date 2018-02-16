Microsoft не может устранить критическую уязвимость Skype

Обнаруженная брешь позволяет злоумышленнику загрузить вредоносный DLL-файл во временную папку, доступную пользователю, и присвоить ему название существующей библиотеки, которая может быть изменена без прав администратора, пишет 4pda.ru. После загрузки на устройство Skype использует собственный встроенный модуль для установки обновлений. Когда он работает, для непосредственного запуска апдейтов используется другой файл, который как раз и уязвим к взлому.

По словам специалиста, данный метод работает не только на Windows, но и на Linux, а также macOS. После получения системных привилегий злоумышленник может сделать буквально что угодно: украсть или удалить личные данные и т.д.