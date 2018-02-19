понедельник, 19 февраля 2018 г.
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Найден пропавший 15-летний подросток

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Рейн.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Ушедшего из дома в Ида-Вирумаа 11 февраля 15-летнего Рейна нашли в Тарту, сообщили в пресс-службе Идаской префектуры.

"Рейн найден. На выходных внимательный гражданин заметил Рейна в Тарту, сообщил об этом в Центр тревоги и передал информацию о местонахождении мальчика. Рейна доставили обратно в Йыхви", - сказала пресс-секретарь Леана Лойде.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках подростка.

Ранее сообщалось, что Рейн ушел из дома в деревне Таммику в волости Йыхви 11 февраля.

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