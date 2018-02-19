Найден пропавший 15-летний подросток

"Рейн найден. На выходных внимательный гражданин заметил Рейна в Тарту, сообщил об этом в Центр тревоги и передал информацию о местонахождении мальчика. Рейна доставили обратно в Йыхви", - сказала пресс-секретарь Леана Лойде.