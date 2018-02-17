Райво Юурак: кто защитит учителей от учеников?

Айри Кукк:

Утверждается, будто узаконивание права на проведение обыска требуется из-за проблемных воспитанников спецшкол. Но поможет ли это спецшколам? Скорее, это приведет к обострению отношений. И в спецшколах нужно, прежде всего, научиться чувствовать детей. Для этого требуется наличие в них отлично подготовленного персонала: психологов, спецпедагогов, соцпедагогов и др. Если школьник считает агрессивное поведение естественным, то его нужно трижды обследовать и трижды же поддержать, чтобы он нашел выход из порочной модели поведения.

Тийа Листер:

Почему дети вообще попадают в спецшколы? Да потому, что ребят оставили одних наедине с их проблемами уже с первого класса, а то и раньше. Каждая школа должна обладать достаточным опытом для выявления у ребенка проблем в самой ранней стадии, чтобы предпринять целенаправленные шаги для оказания ему помощи. Дома эти проблемы зачастую не замечаются или их наличие отказываются признавать. В одной школе у мальчишки были исписаны все руки, плюс были видны рубцы от порезов. Когда я спросила, какое лечение ему оказывают, то на меня с удивлением посмотрели. Родители ждали, пока их сын подрастет, чтобы его можно было за плохое поведение отправить в спецшколу. Не на лечение, а в спецшколу! По примеру учителя школьники тоже думали, что от этого ученика нужно избавиться, поскольку чудаковатый как он сам, так и вся его семейка.

Айри Кукк:

Окажи учитель своевременную поддержку этому необычному ученику, и целый класс тоже предложил бы ему свою помощь. Поддержав проблемного одноклассника, весь класс научился бы человечности и эмпатии. Причем на деле, а не на словах.

Майре Кеббинау:

Учителям было бы проще всего обращаться за помощью к своим же коллегам, но в большинстве случаев они этого не делают, поскольку боятся показаться глупыми. Они причислили часть своих учеников к разряду тупых и теперь побаиваются, что и их самих могут причислить к недалеким учителям. Оценочные суждения изувечивают не только души детей, но и самих педагогов, причем постоянно. К счастью, уже в нескольких школах учителя перестали бояться обращаться за советом к коллегам, а также посещать уроки друг друга. Они наблюдают за ходом занятий, но оценок не дают – во время беседы после уроков говорит только сам учитель, наблюдатели лишь поддерживают его.

Тийа Листер:

Нынешняя ситуация в школах усложнилась из-за детей с особыми потребностями до такой степени, что больше ни один учитель не в состоянии справляться с ними в одиночку – им всем нужно сотрудничать как друг с другом, так и с опорными специалистами.

Класс стоит на ушах. Что делать?

Участники дискуссии отметили, что в кризисной ситуации все надежды, как правило, возлагаются на сильных учителей. Все мечтают о педагогах, которые с рождения слегка агрессивны и потому умеют быстро подчинять себе людей. К сожалению, властный учитель может лишь обострить проблемы. Ученики чувствуют себя пешками в его руках и не осмеливаются высказывать свое мнение. Нам же нужны именно предприимчивые и смелые граждане.

Айри Кукк:

Властный учитель может подчинить себе в том числе и других педагогов, однако ни учителя, ни ученики не хотят быть пешками. Учитель не должен брать на себя в классе или школе роль начальника, поскольку другим тогда достанется роль жертвы. Хороший учитель умеет заставить учеников работать, не прибегая к властным методам.

Тийа Листер:

Многие проблемы и стресс у учеников хоть и берут свое начало дома, однако в школе все может начать выливаться наружу именно потому, что учителю не хватает знаний и навыков для общения с детьми и управления ими, для организации интересного обучения, а также решения их проблем.

Айри Кукк: