Фото: новые изделия эстонских дизайнеров - хороший подарок!

ФОТО: osta.ee

Подставка для дров из закаленного стекла сделает интерьер любого дома с печным отоплением современным. Деревянные части - из дуба. В подставку можно сложить две вязанки дров.

ФОТО: osta.ee

Пользоваться такими предметами удобно на любой кухне, особенно в год юбилея Эстонской республики! Вторая сторона и прихватки, и рукавицы - черного цвета.

ФОТО: osta.ee

Оригинальная тумбочка изготовлена из древесины дуба, пропитанной белым и коричневым маслом Osmo. Можно заказать полку нужных размеров.

ФОТО: osta.ee

Уникальные полосатые фанерные подставки есть в нескольких цветовых вариантах. Хорошо держится на подлокотнике дивана или кресла, а также подходит для сервировки еды на столе.

ФОТО: osta.ee