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Фото: новые изделия эстонских дизайнеров - хороший подарок!

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ФОТО: osta.ee

В каждом доме, находящемся в Эстонии, должно быть что-то эстонское, считает портал Kodu и предлагает посмотреть, какие славные вещицы придуманы и выпущены эстонскими дизайнерами в последнее время. 

1. Подставка для дров от PuudEST

ФОТО: osta.ee

Подставка для дров из закаленного стекла сделает интерьер любого дома с печным отоплением современным. Деревянные части - из дуба. В подставку можно сложить две вязанки дров. 

2. Кухонная прихватка и рукавица от Valhallaa

ФОТО: osta.ee

Пользоваться такими предметами удобно на любой кухне, особенно в год юбилея Эстонской республики! Вторая сторона и прихватки, и рукавицы - черного цвета. 

3. Прикроватная тумбочка-полка из дуба

ФОТО: osta.ee

Оригинальная тумбочка изготовлена из древесины дуба, пропитанной белым и коричневым маслом Osmo. Можно заказать полку нужных размеров. 

4. Подставка из фанеры для дивана или для сервировки блюд

ФОТО: osta.ee

Уникальные полосатые фанерные подставки есть в нескольких цветовых вариантах. Хорошо держится на подлокотнике дивана или кресла, а также подходит для сервировки еды на столе.  

5. Настенное украшение в виде головы оленя

ФОТО: osta.ee

Когда-то стены украшали чучела голов убитых на охоте животных. Эти головы не смутят даже самых рьяных зеленых. В конце концов, березовой фанеры у нас много.

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