Фото: новые изделия эстонских дизайнеров - хороший подарок!

В каждом доме, находящемся в Эстонии, должно быть что-то эстонское, считает портал Kodu и предлагает посмотреть, какие славные вещицы придуманы и выпущены эстонскими дизайнерами в последнее время.
Подставка для дров из закаленного стекла сделает интерьер любого дома с печным отоплением современным. Деревянные части - из дуба. В подставку можно сложить две вязанки дров.
Пользоваться такими предметами удобно на любой кухне, особенно в год юбилея Эстонской республики! Вторая сторона и прихватки, и рукавицы - черного цвета.
Оригинальная тумбочка изготовлена из древесины дуба, пропитанной белым и коричневым маслом Osmo. Можно заказать полку нужных размеров.
Уникальные полосатые фанерные подставки есть в нескольких цветовых вариантах. Хорошо держится на подлокотнике дивана или кресла, а также подходит для сервировки еды на столе.
Когда-то стены украшали чучела голов убитых на охоте животных. Эти головы не смутят даже самых рьяных зеленых. В конце концов, березовой фанеры у нас много.