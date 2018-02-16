Директора Нарвского музея опять не выбрали

На состоявшемся 16 февраля заседании совета фонда Narva Muuseum провели собеседование с кандидатами на должность директора музея, но принять решение члены совета не смогли. Выборы директора отложили на конец марта, сообщает Rus.err.ee.
Совет объяснил свое решение отложить утверждение нового директора на конец марта сложностью выбора, поскольку все кандидаты очень сильные.
Совет продлили полномочия исполняющего обязанности директора музея Иво Пости.
Собеседование прошли пять кандидатов: Сандер Юриссон, Александр Аполински, Иво Пости, Арне Раам и Эльдар Эфендиев.
Выборы нового директора продолжаются с декабря прошлого года. В прошлом году голоса в совете разделились поровну между Иво Пости и Эльдаром Эфендиевым, поэтому назначили проведение нового конкурса.