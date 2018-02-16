Директора Нарвского музея опять не выбрали

Совет объяснил свое решение отложить утверждение нового директора на конец марта сложностью выбора, поскольку все кандидаты очень сильные.

Выборы нового директора продолжаются с декабря прошлого года. В прошлом году голоса в совете разделились поровну между Иво Пости и Эльдаром Эфендиевым, поэтому назначили проведение нового конкурса.