Фото: в Токио собираются построить необычный 70-этажный небоскреб

Предполагается, что конструкцию усилят сталью — для повышения устойчивости к землетрясениям. До этого в Японии планировались лишь не превышающие семи этажей деревянные здания, пишет Inhabitat.

ФОТО: Sumitomo Forestry

Стоимость строительства предварительно оценивается в 5,5 млрд долларов. Сообщается, что на постройку этого небоскреба уйдет около 185 000 кубометров древесины — столько же, сколько компании Sumitomo Forestry хватит на возведение 8 000 обычных домов.

ФОТО: Sumotimo Forestry

Ожидается, что будущий небоскреб будет многофункциональным: так, на площади в 455 000 квадратных метров расположатся магазины, офисы, гостиницы, квартиры.