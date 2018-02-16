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  • Фото: в Токио собираются построить необычный 70-этажный небоскреб

Фото: в Токио собираются построить необычный 70-этажный небоскреб

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ФОТО: Sumotimo Forestry

Компания Sumitomo Forestry объявила, что планирует построить 350-метровое деревянное здание в Токио к 2041 году, сообщает портал Kodu

Предполагается, что конструкцию усилят сталью — для повышения устойчивости к землетрясениям. До этого в Японии планировались лишь не превышающие семи этажей деревянные здания, пишет Inhabitat.

ФОТО: Sumitomo Forestry

Стоимость строительства предварительно оценивается в 5,5 млрд долларов. Сообщается, что на постройку этого небоскреба уйдет около 185 000 кубометров древесины — столько же, сколько компании Sumitomo Forestry хватит на возведение 8 000 обычных домов. 

ФОТО: Sumotimo Forestry

Ожидается, что будущий небоскреб будет многофункциональным: так, на площади в 455 000 квадратных метров расположатся магазины, офисы, гостиницы, квартиры. 

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