пятница, 16 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи

Судебные исполнители пытаются взыскать алименты с 22 500 должников

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ребенок. Снимок иллюстративный.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

По положению на конец прошлого года исполнительное производство по алиментам велось в отношении более чем 22 500 человек.

Часть дел касается ежемесячного взыскания алиментов, а остальные - взыскания уже накопившейся задолженности судебными исполнителями, сообщил в пятницу, 16 февраля, передает портал Rus.ERR.

В 2017 году в производство добавилось 2668 дел по алиментам на общую сумму 7,7 млн евро, а за год до этого - 1812 дел на сумму 6,1 млн.

Правительство обсудило в четверг законопроект об ужесточении мер по взысканию алиментов, который предусматривает возможность прекращать действие документов для выезда за границу у должников, а также более тесное взаимодействие полиции и судебных исполнителей при конфискации у должников автомобилей.

На данный момент должников могут лишить права на управление транспортным средством и малым судном, права на охоту и рыбалку, права на владение оружием и разрешения на его покупку.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ