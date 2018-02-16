Судебные исполнители пытаются взыскать алименты с 22 500 должников

Часть дел касается ежемесячного взыскания алиментов, а остальные - взыскания уже накопившейся задолженности судебными исполнителями, сообщил в пятницу, 16 февраля, передает портал Rus.ERR.

В 2017 году в производство добавилось 2668 дел по алиментам на общую сумму 7,7 млн евро, а за год до этого - 1812 дел на сумму 6,1 млн.

Правительство обсудило в четверг законопроект об ужесточении мер по взысканию алиментов, который предусматривает возможность прекращать действие документов для выезда за границу у должников, а также более тесное взаимодействие полиции и судебных исполнителей при конфискации у должников автомобилей.