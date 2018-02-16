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  • Жительница Латвии об отдыхе по ваучеру в Таллинне: «Это было просто унизительно!»

Жительница Латвии об отдыхе по ваучеру в Таллинне: «Это было просто унизительно!»

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Спа-процедуры.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd/PhanterMedia/Scanpix

«29 ноября прошлого года на портале Kumi.lv приобрела два купона на путешествие, организованное VRKtravel под названием „Спа-отдых в Таллинне“. Выбрала для отдыха День святого Валентина, мы только что вернулись и чувствуем себя обманутыми, хотим получить компенсацию от этой фирмы», - рассказала порталу TVNET читательница.

«В купоне была указана конкретная гостиница, именно туда я хотела попасть. Однако в автобусе узнала, что отель будет совсем другой. То, что находится в той гостинце, на мой взгляд, нельзя назвать спа-зоной. Может быть, для небольшой компании это и годится, но не для приезжих в составе около 50 человек, которые прибыли на двух автобусах. Спа там - четырехместная турецкая баня, один душ и бассейн размером 3x10 м», -

Отмечается, что люди стояли в очереди, чтобы попасть в баню и душ, а вода в бассейне была грязной.

«Было противно! В маленькой баньке 12 человек стояли на ногах, пытаясь расслабиться. По-моему, это было просто унизительно для нас», - подчеркивает покупательница ваучера. Кроме того, в купоне указывался ужин - шведский стол. И этой возможности люди были лишены.

«Считаю, что фирма VRKtravel нас обманула. Никогда бы не купила этот купон, если бы знала, что скрывается под услугой „Спа-отдых в Таллинне“», - говорит женщина.

В свою очередь представители компании заявили, что, по правилам договора, клиентка должна была созвониться с компанией после приобретения купона, дать полную информацию о себе и заключить договор, чего сделано не было.

«Мы были вправе аннулировать путешествие после нарушения пункта правил „Купон надо распечатать и предъявить на месте“», - отметили в фирме.

Клиентка не вышла на связь с организаторами путешествия, им пришлось добывать контакты через портал kumi.lv, чтобы сохранить регистрацию. «К сожалению, мы знали, что гостиница будет другой еще в январе, но так не были выполнены обязательства между клиентом и туроператором - клиентка не была своевременно проинформирована об изменениях», - сообщает VRKtravel.

Туроператор считает требование о выплате компенсации безосновательным - в договоре оговорено, что организатор может менять заявленную гостиницу на другой трехзвездочный аналог.

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