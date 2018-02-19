Вопрос читательницы: как расторгнуть брак с гражданином Эстонии, если я живу в другой стране?

Комментарий юриста:

Юри Асари. личный архив.

«Брак расторгается в суде, если супруги ведут спор о расторжении брака или о связанных с расторжением брака обстоятельствах, или же если расторжение брака не входит в компетенцию учреждения записи актов гражданского состояния или нотариуса (ч.2 ст. 65 Закона о семье). Брачное дело подсудно эстонскому суду, если хотя бы один из супругов является гражданином Эстонской Республики или являлся им во время заключения брака, место жительства обоих супругов находится в Эстонии, место жительства одного из супругов находится в Эстонии (ч.2 ст. 102 Гражданского процессуального кодекса). В рассматриваемом эстонским судом брачном деле иск предъявляется по совместному месту жительства супругов, а при его отсутствии - по месту жительства ответчика. Если местом жительства ответчика не является Эстония, то иск предъявляется по месту жительства общего несовершеннолетнего ребенка сторон, а в случае отсутствия общего несовершеннолетнего ребенка - по месту жительства истца. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009]. В исковых семейных делах и делах, связанных с происхождением, каждая из сторон сама оплачивает свои процессуальные расходы (ч. 1 ст. 164 ГрПК). Но суд может распределить расходы различно от положений, установленных в части 1 указанной статьи, если такое распределение расходов было бы несправедливым. В брачных делах и делах, связанных с происхождением, уездный суд обязывает стороны лично явиться в суд, и суд должен заслушать их, за исключением случая, когда у стороны имеется уважительная причина для неявки в суд. Если сторона не может явиться в суд, или от нее невозможно ожидать явки, то ее может заслушать и получить у нее объяснение суд, действующий в порядке судебного поручения (ч.2 ст. 346 ГрПК). Суд может на срок до шести месяцев приостановить бракоразводный процесс, если можно предполагать возможность сохранения брака (ст.357 ГрПК).