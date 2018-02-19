Вопрос читательницы: как расторгнуть брак с гражданином Эстонии, если я живу в другой стране?

«Я - гражданка Белоруссии, замужем за гражданином Эстонии. 9 января я вернулась в свою страну и хочу подать на развод. В Белоруссию муж для расторжения брака ехать отказывается, а в Эстонию ехать я просто боюсь. Как добиться развода и куда обратиться в этой ситуации?» - спрашивает читательница Rus.Postimees Наталья.
По ее словам, брак был заключен в Могилеве, после чего Наталья переехала к мужу в Эстонию. Здесь она получила вид на жительство, устроилась на работу. У Натальи эстонская прописка.
Чтобы выяснить, при каких условиях в Эстонии могут расторгнуть брак, заключенный за рубежом и обязательно ли при расторжении брака с иностранцем присутствие обоих супругов, мы обратились в Министерство внутренних дел.
Пресс-секретарь МВД Мерье Клоопетс рекомендует Наталье в первую очередь обратиться к белорусской стороне, чтобы выяснить условия, необходимые для развода. Однако расторгнуть заключенный в Белоруссии брак можно и в Эстонии: если у обоих супругов нет возражений, развестись можно в ЗАГСе или у нотариуса - но лишь в том случае, если оба супруга имеют эстонскую прописку.
«Расторгнуть брак в ЗАГСе можно, если место жительства обоих супругов, согласно данным Регистра народонаселения, находится в Эстонии. При этом, если супруги пришли к договоренности относительно развода, закон предусматривает, что один из супругов не обязан лично являться в ЗАГС для расторжения брака», - сказала Клопетс.
Она уточнила, что развод состоит из двух этапов: подачи заявления о расторжении брака и назначения даты развода. Если один из супругов по уважительной причине не может лично явиться в ЗАГС для подачи заявления о разводе, он может отдельно подать заверенное нотариусом заявление. Однако один из супругов все же должен подать заявление лично и явиться в ЗАГС.
«Дата развода назначается не раньше чем через месяц и не позже чем через три месяца после подачи заявления. И в этом случае возможно, чтобы в ЗАГС пришел лишь один из супругов, однако второй супруг должен вновь подать нотариально заверенное согласие на развод. При этом он может не присутствовать на месте», - добавила Клопетс.
По ее словам, если у супругов есть споры относительно расторжения брака, развестись можно будет только через суд. Суд Эстонии может расторгнуть брак в том случае, если по меньшей мере один из супругов является гражданином Эстонии.
Повторим, что расторгнуть заключенный за рубежом брак через эстонский ЗАГС возможно лишь в том случае, если оба супруга прописаны в Эстонии (а в случае Натальи это именно так) и пришли к соглашению относительно развода. Если же один из супругов не прописан в Эстонии, развестись можно только в суде, говорит руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.
Комментарий юриста:
Юри Асари.
личный архив.
«Брак расторгается в суде, если супруги ведут спор о расторжении брака или о связанных с расторжением брака обстоятельствах, или же если расторжение брака не входит в компетенцию учреждения записи актов гражданского состояния или нотариуса (ч.2 ст. 65 Закона о семье). Брачное дело подсудно эстонскому суду, если хотя бы один из супругов является гражданином Эстонской Республики или являлся им во время заключения брака, место жительства обоих супругов находится в Эстонии, место жительства одного из супругов находится в Эстонии (ч.2 ст. 102 Гражданского процессуального кодекса). В рассматриваемом эстонским судом брачном деле иск предъявляется по совместному месту жительства супругов, а при его отсутствии - по месту жительства ответчика. Если местом жительства ответчика не является Эстония, то иск предъявляется по месту жительства общего несовершеннолетнего ребенка сторон, а в случае отсутствия общего несовершеннолетнего ребенка - по месту жительства истца. [RT I 2008, 59, 330 – в силе с 01.01.2009]. В исковых семейных делах и делах, связанных с происхождением, каждая из сторон сама оплачивает свои процессуальные расходы (ч. 1 ст. 164 ГрПК). Но суд может распределить расходы различно от положений, установленных в части 1 указанной статьи, если такое распределение расходов было бы несправедливым. В брачных делах и делах, связанных с происхождением, уездный суд обязывает стороны лично явиться в суд, и суд должен заслушать их, за исключением случая, когда у стороны имеется уважительная причина для неявки в суд. Если сторона не может явиться в суд, или от нее невозможно ожидать явки, то ее может заслушать и получить у нее объяснение суд, действующий в порядке судебного поручения (ч.2 ст. 346 ГрПК). Суд может на срок до шести месяцев приостановить бракоразводный процесс, если можно предполагать возможность сохранения брака (ст.357 ГрПК).
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