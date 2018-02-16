суббота, 17 февраля 2018 г.
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В Москве трехлетнюю девочку обнаружили мертвой после прогулки в детсаду

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Дети. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sille Annuk

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба московского главка СК.

Инцидент произошел утром 16 февраля. Возвращаясь после прогулки с младшей группой, воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка, передает Newsru.

"Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка", - говорится в материале.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи проверят, как сотрудники детсада обеспечивали меры безопасности детей во время прогулок.

Персонал, работающий с детьми, также проверят на соответствие профессиональной квалификации. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 "Халатность". Записи с камер видеонаблюдения изъяты, СК допрашивает сотрудников и руководство детсада.

Life уточняет, что детсад, где произошла трагедия, входит в образовательный комплекс N2120, состоящий из пяти школ и двух детсадов. "Пока у меня только одна информация - это внезапная смерть, биологическая", - прокомментировала директор учреждения Алла Шурухина, которую цитирует радиостанция "Говорит Москва".

По данным Telegram-канала Mash, о забытом на прогулке ребенке вспомнили только спустя два часа, когда группу детей повели завтракать. Предположительно, девочке стало плохо во время прогулки, и она упала, а потом замерзла насмерть, так как слишком долго пролежала на холоде. "Московский комсомолец" пишет, что воспитательница обнаружила тело девочки почти сразу после прогулки, когда группа построилась, чтобы идти обратно в детсад.

Как пишет газета, ребенок лежал на спине без признаков жизни за домиком, где во время прогулки играли дети. Отец девочки рассказал, что проблем со здоровьем у нее не было. По его словам, несколько дней назад после посещения садика у нее на теле заметили синяки. Дочь объяснила, что упала во время игры.

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