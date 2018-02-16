Жителей Эстонии призвали запастись едой и топливом минимум на неделю

По словам премьер-министра Юри Ратаса, длившаяся более двух лет работа по разработке единых принципов защиты населения является хорошим примером последовательного развития широкомасштабного подхода к обеспечению общественной безопасности.

«Сегодняшняя картина угроз гораздо сложнее, и опасности для нашего повседневного образа жизни кроются как в различных природных и промышленных катастрофах, возможных перебоях в поставках жизненно важных услуг, террористических атаках, так и во многом другом. Поэтому новый подход к защите населения представляет собой целостную систему, в которой каждому из нас отведена своя четкая роль и ответственность. Мы четко даем понять, что наряду с обязанностью государства обеспечивать быстрое оповещение об опасности и помощь в кризисных ситуациях, мы сами можем сделать многое, к примеру, создав домашний неприкосновенный запас или подготовившись при необходимости оказывать помощь друг другу», - сказал Ратас.

В развитии системы защиты населения принимает участие все общество, руководство этим процессом распределяется между двумя учреждениями: Министерство внутренних дел занимается координацией в случае бедствий, а Государственная канцелярия отвечает за осуществление мероприятий, связанных с кризисами в области государственной обороны.

Способность населения справляться в кризисной ситуации в очень большой степени зависит от сознательности людей и их умения правильно вести себя в случае опасности. Для этого концепция предусматривает обучение готовности к кризисным ситуациям как в основной школе, так и в гимназии. В целях повышения уровня подготовленности населения к кризисным ситуациям будут составлены необходимые информационные материалы и, в числе прочего, людям будет предоставлен доступ к инструкциям по поведению в кризисных ситуациях.

Инструкции по поведению в кризисной ситуации - это совокупность рекомендаций о том, как подготовиться и подготовить свое жилье к кризисным ситуациям, какими вспомогательными средствами следует запастись и как вести себя в случае кризиса. Уровень подготовленности людей к кризисам и уровень соответствующих знаний будет регулярно определяться на основании опросов.

Как заверил руководитель инициативной группы по разработке концепции Марго Клаос, в ближайшее время государство планирует разработать систему срочного оповещения об опасности, которая позволит отправлять предупреждения людям на мобильные телефоны, а также давать им конкретные рекомендации, как себя вести.

Принято решение открыть общегосударственный кризисный телефон, работающий в качестве канала общения в случае кризиса в целях как сбора информации, так и передачи информации тем, кто занимается разрешением кризиса.

Первичная ответственность за собственную безопасность и за безопасность своей семьи лежит на каждом из нас - для этого государственные департаменты рекомендуют держать дома запасы хотя бы на одну неделю (например, продукты питания и топливо), а также вспомогательные средства для автономного выживания. Государство займется разработкой принципов масштабной эвакуации, и в сотрудничестве с местными самоуправлениями будут определены возможные места эвакуации. К концу 2018 года будет готов детальный анализ, на основании которого можно будет сделать выбор для создания общественных убежищ в крупных центрах.

Поскольку мероприятия по защите населения должны быть эффективными и в случае военных кризисов, развитие системы здравоохранения пойдет таким образом, чтобы обеспечить ее готовность при необходимости справиться с существенно возросшим числом нуждающихся в помощи. Важно также обеспечить психосоциальное посткризисное консультирование населения. Концепция ставит перед государственными департаментами, занимающимися снабжением, задачу критически пересмотреть систему запасов продуктов питания, товаров первой необходимости и медикаментов, чтобы обеспечить их доступность в случае кризиса.