Cпасатели сняли с верхушки дерева десятилетнюю девочку

Когда спасатели прибыли на место, девочка находилась на высоте примерно пяти-шести метров на дереве с достаточно тонкими ветками. Сначала они попытались поговорить с ней и убедить ее спуститься, но в ответ девочка наоборот начала карабкаться еще выше, рассказали в пресс-службе Спасательного центра.