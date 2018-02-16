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  • Cпасатели сняли с верхушки дерева десятилетнюю девочку

Cпасатели сняли с верхушки дерева десятилетнюю девочку

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Вызов спасателей.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja/ Scanpix

В четверг утром спасателям поступил вызов в деревню Рандвере волости Виймси: случайный прохожий заметил девочку примерно десятилетнего возраста на верхушке хрупкого дерева, пишет Rus.err.

Когда спасатели прибыли на место, девочка находилась на высоте примерно пяти-шести метров на дереве с достаточно тонкими ветками. Сначала они попытались поговорить с ней и убедить ее спуститься, но в ответ девочка наоборот начала карабкаться еще выше, рассказали в пресс-службе Спасательного центра.

Пришлось задействовать пожарную лестницу с люлькой и спустить ребенка на землю, после чего девочку передали для осмотра бригаде скорой помощи.

По словам пресс-секретаря, девочка, предположительно, является ученицей третьего класса близлежащей школы, о случившемся сообщили в школу, учитель вызвал на место и мать ребенка.

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