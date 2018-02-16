Жилой дом сгорел дотла

Вызов поступил в 14.39. Когда спасатели прибыли на место, весь дом был в огне.

Как сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк, понадобился почти час, чтобы остановить распространение огня. Затем спасатели продолжили тушить пожар. "От дома практически ничего не осталось", - сказал Кийк.

Жильцам вовремя удалось выбраться из здания, никто из них не пострадал.