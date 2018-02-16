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Жилой дом сгорел дотла

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ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня после полудня спасателям поступил вызов в Вырумаа в деревню Игрисе, где горел жилой дом. Огонь полностью уничтожил постройку, к счастью, жильцы не пострадали, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Вызов поступил в 14.39. Когда спасатели прибыли на место, весь дом был в огне.

Как сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк, понадобился почти час, чтобы остановить распространение огня. Затем спасатели продолжили тушить пожар. "От дома практически ничего не осталось", - сказал Кийк.

Жильцам вовремя удалось выбраться из здания, никто из них не пострадал.

В Спасательном центре пока затрудняются назвать точную причину пожара, но предполагают, возгорание могло начаться из-за неисправности в системе электроснабжения. Точная причина будет установлена в ходе производства.

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