Жилой дом сгорел дотла

Сегодня после полудня спасателям поступил вызов в Вырумаа в деревню Игрисе, где горел жилой дом. Огонь полностью уничтожил постройку, к счастью, жильцы не пострадали, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вызов поступил в 14.39. Когда спасатели прибыли на место, весь дом был в огне.
Как сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк, понадобился почти час, чтобы остановить распространение огня. Затем спасатели продолжили тушить пожар. "От дома практически ничего не осталось", - сказал Кийк.
Жильцам вовремя удалось выбраться из здания, никто из них не пострадал.
В Спасательном центре пока затрудняются назвать точную причину пожара, но предполагают, возгорание могло начаться из-за неисправности в системе электроснабжения. Точная причина будет установлена в ходе производства.