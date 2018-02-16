Фото: полиция проводит спецоперацию в Старом городе Таллинна

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Postimees, что проводятся обыски в рамках уголовного производства. О каком уголовном деле идет речь, в пресс-службе отказались уточнять до понедельника.

В полиции не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что обыски могут быть связаны с уголовным делом известных бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера, о котором Rus.Postimees писал позавчера.

По словам репортера Postimees, который сейчас находится в Старом городе, улица полностью перекрыта, с обоих концов стоят полицейские. В ответ на вопросы журналистов один из стражей порядка сказал лишь, что выполняет свою работу. Когда начались обыски, полицейский отказался уточнить. По информации Delfi, улица огорожена лентами уже с 13 часов.

Все находящиеся на улице рестораны и магазины закрыты. Проход по улице запрещен. У полицейских есть список живущих на улице Дункри, поэтому жильцы все же смогут попасть домой после того, как предъявят представителям правоохранительных органов свои документы.