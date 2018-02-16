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  • Фото: полиция проводит спецоперацию в Старом городе Таллинна

Фото: полиция проводит спецоперацию в Старом городе Таллинна

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В пятницу вечером сотрудники Центральной криминальной полиции оцепили улицу Дункри в Старом городе Таллинна, чтобы провести обыски в рамках уголовного дела.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры подтвердил Postimees, что проводятся обыски в рамках уголовного производства. О каком уголовном деле идет речь, в пресс-службе отказались уточнять до понедельника.

В полиции не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что обыски могут быть связаны с уголовным делом известных бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера, о котором Rus.Postimees писал позавчера.

По словам репортера Postimees, который сейчас находится в Старом городе, улица полностью перекрыта, с обоих концов стоят полицейские. В ответ на вопросы журналистов один из стражей порядка сказал лишь, что выполняет свою работу. Когда начались обыски, полицейский отказался уточнить. По информации Delfi, улица огорожена лентами уже с 13 часов.

Все находящиеся на улице рестораны и магазины закрыты. Проход по улице запрещен. У полицейских есть список живущих на улице Дункри, поэтому жильцы все же смогут попасть домой после того, как предъявят представителям правоохранительных органов свои документы.

Второй полицейский, прибывший на место событий около половины восьмого, сказал репортеру, что операция, скорее всего, скоро закончится, но не уточнил, сколько именно времени это займет.

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