Фото: под солнцем Тосканы продается вилла, принадлежавшая самому Микеланджело!

Построенный в 1549 году комплекс строений оставался в собственности потомков великого художника в течение 300 лет после его смерти. Виды из окон открываются фантастические. Не менее фантастическая и цена недвижимости.

Вилла Микеланжжело. ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

За участок земли площадью 24 281 квадратных метров и находящиеся на нем строения просят 7,5 млн евро. Новому хозяину, кроме комплекса зданий, достанутся плодовые сады, оливковые рощи и виноградники.

Вилла Микеланджело. ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

По словам занимающегося продажей объекта бюро недвижимости Handsome Properties International, вилла отлично отреставрирована. Новому собственнику достанутся и исторические докумены о первой покупке виллы.

Вилла Микеланджело. ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

Комплекс состоит из трех отдельно стоящих строений, в которых в общей сложности десять спален и семь ванных комнат.

Вилла Микеланджело. ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com