суббота, 17 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа и pезультаты Новости Live Видео Галереи
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: под солнцем Тосканы продается вилла, принадлежавшая самому Микеланджело!

Фото: под солнцем Тосканы продается вилла, принадлежавшая самому Микеланджело!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

Именно так: в Италии ждет нового хозяина недвижимость знаменитого художника. Этот дом принадлежал семье Микеланджело в течение трехсот лет, пишет портал Kodu со ссылкой на countryliving.co.uk.

Построенный в 1549 году комплекс строений оставался в собственности потомков великого художника в течение 300 лет после его смерти. Виды из окон открываются фантастические. Не менее фантастическая и цена недвижимости.  

Вилла Микеланжжело.

ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

За участок земли площадью 24 281 квадратных метров и находящиеся на нем строения просят 7,5 млн евро. Новому хозяину, кроме комплекса зданий, достанутся плодовые сады, оливковые рощи и виноградники. 

Вилла Микеланджело.

ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

По словам занимающегося продажей объекта бюро недвижимости Handsome Properties International, вилла отлично отреставрирована. Новому собственнику достанутся и исторические докумены о первой покупке виллы.  

Вилла Микеланджело.

ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

Комплекс состоит из трех отдельно стоящих строений, в которых в общей сложности десять спален и семь ванных комнат. 

Вилла Микеланджело.

ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

Вилла Микеланджело.

ФОТО: Handsome Properties International/handsomepropertiesinternational.com

Актуально

Читать также

НАВЕРХ