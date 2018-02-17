Фото: под солнцем Тосканы продается вилла, принадлежавшая самому Микеланджело!

Именно так: в Италии ждет нового хозяина недвижимость знаменитого художника. Этот дом принадлежал семье Микеланджело в течение трехсот лет, пишет портал Kodu со ссылкой на countryliving.co.uk.
Построенный в 1549 году комплекс строений оставался в собственности потомков великого художника в течение 300 лет после его смерти. Виды из окон открываются фантастические. Не менее фантастическая и цена недвижимости.
За участок земли площадью 24 281 квадратных метров и находящиеся на нем строения просят 7,5 млн евро. Новому хозяину, кроме комплекса зданий, достанутся плодовые сады, оливковые рощи и виноградники.
По словам занимающегося продажей объекта бюро недвижимости Handsome Properties International, вилла отлично отреставрирована. Новому собственнику достанутся и исторические докумены о первой покупке виллы.
Комплекс состоит из трех отдельно стоящих строений, в которых в общей сложности десять спален и семь ванных комнат.