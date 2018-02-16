суббота, 17 февраля 2018 г.
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Над парадом пролетят самолеты и вертолеты союзников

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Истребитель Eurofighter Typhoon.

ФОТО: Scanpix

Если погода будет благоприятной, над парадом в честь годовщины республики пролетят 25 самолетов и вертолетов, в том числе истребители Италии, Дании и США, а также американские вертолеты.

По словам главы авиабазы полковника-лейтенанта Юлара Лыхмуса, в этом году впервые в истории в параде в честь годовщины республики под своим флагом примет участие авиабаза, на это же время запланирован перелет авиатранспорта Эстонии и союзников, сообщил главный штаб Сил обороны.

Перелет начнут четыре принадлежащих ВВС Эстонии вертолета R-44, за ними последуют два вертолета США UH-60 Black Hawk, а за ними полетят три вертолета Augusta Westland AW139 авиаподразделения Департамента полиции и погранохраны.

За вертолетами последуют самолеты. По плану, первым полетит самолет L-410 Департамента полиции и погранохраны, затем два реактивных тренировочных самолета L39 ВВС Эстонии, затем три истребителя Eurofighter дислоцированного в Эмари итальянского подразделения и два истребителя F-16 дислоцированного в Шяуляе (Литва) датского подразделения. Последними пролетят восемь истребителей F-16 дислоцированной в Эмари эскадрильи США.

Полет состоится при благоприятной погоде, если облака не будут слишком низкими.

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