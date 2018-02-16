Над парадом пролетят самолеты и вертолеты союзников

По словам главы авиабазы полковника-лейтенанта Юлара Лыхмуса, в этом году впервые в истории в параде в честь годовщины республики под своим флагом примет участие авиабаза, на это же время запланирован перелет авиатранспорта Эстонии и союзников, сообщил главный штаб Сил обороны.

Перелет начнут четыре принадлежащих ВВС Эстонии вертолета R-44, за ними последуют два вертолета США UH-60 Black Hawk, а за ними полетят три вертолета Augusta Westland AW139 авиаподразделения Департамента полиции и погранохраны.

За вертолетами последуют самолеты. По плану, первым полетит самолет L-410 Департамента полиции и погранохраны, затем два реактивных тренировочных самолета L39 ВВС Эстонии, затем три истребителя Eurofighter дислоцированного в Эмари итальянского подразделения и два истребителя F-16 дислоцированного в Шяуляе (Литва) датского подразделения. Последними пролетят восемь истребителей F-16 дислоцированной в Эмари эскадрильи США.