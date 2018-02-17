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  • Галерея: чудесный дом в скандинавском стиле в дачном пригороде Таллинна

Галерея: чудесный дом в скандинавском стиле в дачном пригороде Таллинна

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Недалеко от Таллинна ждет нового хозяина ухоженный дом на замечательном земельном участке. Портал Kodu предлагает для начала посмотреть галерею.

Стоящий на красивом участке дом привлекает к себе внимание хорошо выдержанным скандинавским стилем. Бывший дачный район Вяэна-Йыэсуу, где находится наш объект, всего в 15 километрах от границы Таллинна и совсем рядом с морем. Чего еще надо для счастья? 

Двухэтажный дом с красивым силуэтом словно сошел со шведского сайта недвижимости. Отапливается он и электричеством, и с помощью каминов, которые находится на первом этаже - в гостиной и в комнате отдыха сауны. Хорошо продуманная система дымоходов позволяет нагреть и помещения второго этажа. 

В красивом ухоженном саду растут достаточно редкие для нашей местности растения: японская сосна, туя, венгерская сирень, различные кустарники. Сидя на террасе, новые владельцы будут любоваться розарием и английским садом.

Больше фото и информации - ЗДЕСЬ.

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