Галерея: чудесный дом в скандинавском стиле в дачном пригороде Таллинна

Стоящий на красивом участке дом привлекает к себе внимание хорошо выдержанным скандинавским стилем. Бывший дачный район Вяэна-Йыэсуу, где находится наш объект, всего в 15 километрах от границы Таллинна и совсем рядом с морем. Чего еще надо для счастья?

Двухэтажный дом с красивым силуэтом словно сошел со шведского сайта недвижимости. Отапливается он и электричеством, и с помощью каминов, которые находится на первом этаже - в гостиной и в комнате отдыха сауны. Хорошо продуманная система дымоходов позволяет нагреть и помещения второго этажа.

В красивом ухоженном саду растут достаточно редкие для нашей местности растения: японская сосна, туя, венгерская сирень, различные кустарники. Сидя на террасе, новые владельцы будут любоваться розарием и английским садом.