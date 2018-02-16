СМИ: пилоты Ан-148 ругались перед катастрофой

Как отмечает издание, восстановленная запись оказалась короткой. После взлета пилоты выполняли положенные по инструкции действия. Однако исключением из этого стало то, что они не включили обогрев приемников полного давления (ППД), которые используются при установлении скорости самолета.

Вслед за тем пилоты заметили расхождения в показаниях скорости на приборах самолета. Это вызвало спор пилотов, и они начали ругаться, отмечает источник издания. Для того чтобы компенсировать низкую скорость на датчиках, они начали наклонять самолет вниз. После этого летчики потеряли контроль над машиной, и она врезалась в землю. Вплоть до момента катастрофы пилоты так и не поняли причины расхождения показаний приборов.

Ранее расшифровку показаний речевого самописца подтвердили эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В то же время МАК не стал раскрывать содержание расшифрованной записи, отметив лишь, что данные самописца соответствует показаниям «черных ящиков».

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в Подмосковье 11 февраля. Он направлялся из аэропорта Домодедово в Орск. На борту лайнера находился 71 человек. Через несколько минут после взлета он на большой скорости врезался в землю. На месте крушения было найдено более 700 обломков самолета и более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших.