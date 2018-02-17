Совершивший тяжелое ДТП водитель BMW был под наркотиками

Сообщение о ДТП на 82 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа поступило в Центр тревоги в 20.32.

По предварительным данным, автомобиль BMW X3, ехавший в колонне со стороны Таллинна в направлении Тарту, вылетел на встречную полосу и зацепил направлявшуюся в сторону Таллинна Volvo XC60, которой управлял 39-летний мужчина.

В результате столкновения BMW X3 задел и двигавшейся за Volvo автомобиль Honda Accord, которым управлял 40-летний мужчина. Затем произошло лобовое столкновение BMW X3 с ехавшей за Volvo BMW X6, за рулем которого был 46-летний мужчина.

Водитель BMW X3, 42-летний мужчина, находился в состоянии наркотического опьянения.

В результате ДТП пострадали четыре человека: застрявший в BMW X3 водитель, которого пришлось вырезать из машины, и два его пассажира - 19-летний молодой человек и 33-летний мужчина, а также водитель BMW X6, которого тоже пришлось вырезать из машины. Всех четырех пострадавших доставили в больницу.