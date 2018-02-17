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  • Совершивший тяжелое ДТП водитель BMW был под наркотиками

Совершивший тяжелое ДТП водитель BMW был под наркотиками Пострадали четыре человека!

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Вчера вечером в Ярвамаа в деревне Корба произошло ДТП. По предварительным данным, пострадали четыре человека, пишет Postimees.

Сообщение о ДТП на 82 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа поступило в Центр тревоги в 20.32.

По предварительным данным, автомобиль BMW X3, ехавший в колонне со стороны Таллинна в направлении Тарту, вылетел на встречную полосу и зацепил направлявшуюся в сторону Таллинна Volvo XC60, которой управлял 39-летний мужчина. 

В результате столкновения BMW X3 задел и двигавшейся за Volvo автомобиль Honda Accord, которым управлял 40-летний мужчина. Затем произошло лобовое столкновение BMW X3 с ехавшей за Volvo BMW X6, за рулем которого был 46-летний мужчина. 

Водитель BMW X3, 42-летний мужчина, находился в состоянии наркотического опьянения. 

В результате ДТП пострадали четыре человека: застрявший в BMW X3 водитель, которого пришлось вырезать из машины, и два его пассажира - 19-летний молодой человек и 33-летний мужчина, а также водитель BMW X6, которого тоже пришлось вырезать из машины. Всех четырех пострадавших доставили в больницу.

Автомобили столкнулись на прямом участке дороги, максимально разрешенная скорость на котором составляет 90 км/ч.

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