суббота, 17 февраля 2018 г.
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В Мексике разбился вертолет с губернатором штата и главой МВД страны

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ФОТО: xu rui/imago/Xinhua

В Мексике разбился военный вертолет, в котором находились министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Об этом глава МВД Мексики сообщил телеканалу Televisa.

Альфонсо Наваррете.

ФОТО: Rebecca Blackwell / AP / Scanpix

Оба политика выжили. Как отмечает телеканал, вертолет упал незадолго до посадки, по каким-то причинам пилот не смог справиться с управлением. ​Помимо Наваррете и Мурата в вертолете находились военнослужащие. По информации Televisa, воздушное судно потерпело крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон.

Reuters со ссылкой на МВД Мексики сообщает, что в результате происшествия погибли двое человек, которые находились на земле, сообщает телеканал РБК.

Землетрясение в Мексике магнитудой 7,2 произошло в ночь на 17 февраля. Подземные толчки ощущались на юге и в центре страны. Эпицентр землетрясения находился на глубине 23 км, в 53 км к северо-востоку от населенного пункта Пинотепа в штате Оахака.

В результате землетрясения пострадали дома в штате Оахака, оно также ощущалось в столице страны Мехико. Высокие здания качались более одной минуты, а в одном из районов даже соприкасались. Толчки также ощущались в Гватемале. После землетрясения в Мексике были зафиксированы 122 афтершока.

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