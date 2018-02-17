История повторяется: угнанный автомобиль сожгли на скандально известном месте в лесу

Угнанные автомобиль и мотороллер были найдены на учебной площадке для вождения. Оба транспорта сгорели, передает Pärnu Postimees.
В начале февраля Вальдо ужаснулся, когда увидел, что ночью угнали его припаркованный на улице Паэ автомобиль Opel Omega. «Двери были закрыты», - рассказывает мужчина. По его словам, машину нашли на бывшей учебной площадке ARK, но автомобиль был сожжен.
Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Аго Кяртманн подтвердил слова Вальдо и сказал, что 9 февраля было начато уголовное производство в связи с тем, что в период с 3 до 4 февраля была угнана с парковки на улице Паэ в Пярну темно-красная машина Opel Omega.
«14 февраля полицейский патруль нашел сгоревший автомобиль в лесу на бывшей учебной площадки. Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство», - говорит Кяртманн, добавляя, что там же 3 августа 2017 года был найден угнанный мотороллер, который также сожгли. «Для выяснения обстоятельств и этого случая было начато уголовное производство».
Следователь просит всех, кто увидит людей, странно бродящих вокруг машин, немедленно сообщать об этом в полицию. «Полицию следует оповещать и в том случае, если где-то увидите горящий транспорт».