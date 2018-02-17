Вьетнамцы и китайцы поссорились в Тарту из-за Нового года

Китайские студенты направили в Тартуский городской музей несколько писем, в котором пожаловались на то, что вьетнамцы пытаются присвоить себе новый год, пишет Postimees.

Дело в том, что сегодня вечером в музее пройдет празднование Нового года, на котором вьетнамцы познакомят со своим искусством и традиционными танцами. Это возмутило китайских студентов.

«Название мероприятия «Новый год по вьетнамскому лунному календарю» неуместное», - говорится в письме, отправленном в музей. Автор письма Ченъюн Янг поясняет, что Новый год по восточному календарю основывается на китайском лунном календаре, а термин «год собаки» также является китайским.

Автор уверен, что отсылка к Вьетнаму в данном случае является необоснованной и ставит под сомнение происхождение древней традиции, что может привести к межнациональным дебатам и нанести живущему в Тарту меньшинству психологическую травму. Он предлагает переименовать мероприятие просто в «Вьетнамский новый год».