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Вьетнамцы и китайцы поссорились в Тарту из-за Нового года

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Скульптура в честь года собаки, сделанная в Пярну.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Китайские и вьетнамские студенты поссорились из-за вопроса о том, как стоит называть празднования Нового года по восточному календарю, и откуда именно пошла эта традиция.   

Китайские студенты направили в Тартуский городской музей несколько писем, в котором пожаловались на то, что вьетнамцы пытаются присвоить себе новый год, пишет Postimees.

Дело в том, что сегодня вечером в музее пройдет празднование Нового года, на котором вьетнамцы познакомят со своим искусством и традиционными танцами. Это возмутило китайских студентов.

«Название мероприятия «Новый год по вьетнамскому лунному календарю» неуместное», - говорится в письме, отправленном в музей. Автор письма Ченъюн Янг поясняет, что Новый год по восточному календарю основывается на китайском лунном календаре, а термин «год собаки» также является китайским.

Автор уверен, что отсылка к Вьетнаму в данном случае является необоснованной и ставит под сомнение происхождение древней традиции, что может привести к межнациональным дебатам и нанести живущему в Тарту меньшинству психологическую травму. Он предлагает переименовать мероприятие просто в «Вьетнамский новый год».

Споры продолжились в социальной сети Facebook на странице Тартуского международного дома. В итоге было принято решение убрать из названия мероприятия «лунный календарь». Обсуждение в социальной сети было удалено. 

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