KUMU исполняется двенадцать лет

В фойе KUMU пройдёт ярмарка книг об искусстве, где, наряду с Художественным музеем Эстонии, свои новые публикации представят Эстонская академия художеств, Таллиннский университет, Тартуский художественный музей, Эстонский музей прикладного искусства и дизайна, издательство «Paranoia» и др. На многие книги распространяется праздничная скидка в честь дня рождения KUMU, на месте будут присутствовать авторы, редакторы и издатели.

Каждый полный час будут проходить краткие экскурсии, знакомящие с выставками: как с новой экспозицией в Большом зале KUMU «Леонард Лапин. Пустота и пространство», так и с уже завершающейся на этих выходных выставкой «Дети Цветов Зла. Эстонское искусство декаданса», посвящённой искусству I половины ХХ века.

2018 год в Художественном музее KUMU будет годом самых разных международных выставок. Музей представит эстонской публике многочисленные выставочные проекты, проходящие в рамках «ЭР 100», такие, как выставка современного видео-искусства «Археология экрана», выставка творчества Конрада Мяги и уникальная выставка старинного искусства «Михель Зиттов. Эстонский живописец при европейских дворах», партнёром по проведению которой стала Национальная галерея искусства в Вашингтоне.