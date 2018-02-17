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KUMU исполняется двенадцать лет

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ФОТО: Peeter Langovits

Художественный музей KUMU празднует в субботу двенадцатый день рождения. Посетителей ждёт насыщенная культурная программа и билет стоимостью в 1 евро.

В фойе KUMU пройдёт ярмарка книг об искусстве, где, наряду с Художественным музеем Эстонии, свои новые публикации представят Эстонская академия художеств, Таллиннский университет, Тартуский художественный музей, Эстонский музей прикладного искусства и дизайна, издательство «Paranoia» и др. На многие книги распространяется праздничная скидка в честь дня рождения KUMU, на месте будут присутствовать авторы, редакторы и издатели.

Каждый полный час будут проходить краткие экскурсии, знакомящие с выставками: как с новой экспозицией в Большом зале KUMU «Леонард Лапин. Пустота и пространство», так и с уже завершающейся на этих выходных выставкой «Дети Цветов Зла. Эстонское искусство декаданса», посвящённой искусству I половины ХХ века.

2018 год в Художественном музее KUMU будет годом самых разных международных выставок. Музей представит эстонской публике многочисленные выставочные проекты, проходящие в рамках «ЭР 100», такие, как выставка современного видео-искусства «Археология экрана», выставка творчества Конрада Мяги и уникальная выставка старинного искусства «Михель Зиттов. Эстонский живописец при европейских дворах», партнёром по проведению которой стала Национальная галерея искусства в Вашингтоне.

Художественный музей KUMU был открыт 17 февраля 2006 года. В 2008 году KUMU был удостоен титула лучшего Европейского Музея Года. По прошествии лет музей стал известным центром культуры и искусства с широкой выставочной деятельностью, образовательными программами и мероприятиями для публики, предусмотренными как для жителей Эстонии, так и для туристов.

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