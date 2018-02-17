«Это удар ниже пояса!»: поход в магазин Konsum неожиданно закончился для покупательницы проблемами с законом

Испуганная женщина спросила у подошедшего к ней охранника, должна ли она будет теперь заплатить за вино. Охранник позвал ответить на вопрос одну из продавщиц, которая уверенно сказала, что покупательница должна заплатить. Кассир пробила вино и добавила к счету клиентки 5,49 евро, передает Pärnu Postimees.

Тамманн была с этим не согласна. Проработавшая годы в торговле она посчитала, что бутылки не были безопасно размещены, и попросила позвать заведующую магазина. Возмущенная несправедливыми требованиями, покупательница грозилась обратиться в Департамент защиты прав потребителей.

На камере видеонаблюдения видно, что к разбившей бутылку женщине подошел работник магазина. После эмоциональных переговоров из счета покупательницы вино все-таки было убрано. «Для меня инцидент был исчерпан», - вспоминает покинувшая со спокойным сердцем магазин Тамманн. Но она ошиблась.

Через две недели Тамманн позвонили из полиции. Следователь сообщил, что против нее начато производство о проступке. «Это был удар ниже пояса! - говорит Тамманн. - Вино стоило чуть более пять евро. Дело было вовсе не в деньгах, а в том, что через две недели позвонили и сообщили, что подано заявление».

Тамманн отметила, что обычно в случае нарушения охранники магазинов вызывают полицию на место. «Почему на этот раз этого не было сделано? - рассуждает она. - Это неслыханно, что заведующая принимает решение и спустя две недели пишет заявление в полицию».

Здесь стоит отметить, что решение выносила все же не заведующая магазином.

Пресс-сектретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас говорит, что в полицию поступило заявление 18 января. Было начато производство о проступке на основании статьи Пенитенциарного кодекса о нарушении, направленном против малоценного имущества и права собственности.

Через неделю следователь позвонил вновь и спросил, возместила ли женщина магазину ущерб. Он сообщил, что женщине может грозить арест, общественные работы или солидный штраф. В тот же день женщина получила из магазина по электронной почте номер счета и сделала перевод.

Ответившая на телефон пярнуского магазина Konsum и представившаяся заведующей женщина позвала для разъяснения ситуации работницу, которую охранник после инцидента представил Тамманн в качестве заведующей. По словам сотрудницы магазина, это была ее ошибка, что она позволила разбившей бутылку вина покупательнице покинуть магазин. Она объяснила свой поступок тем, что раньше не сталкивалась с подобными требованиями и угрозами обратиться в Департамент защиты прав потребителей. Помощь не поступила и от охранника, который молча наблюдал со стороны.

На следующий день вышел на работу компетентный охранник. Он проанализировал записи с камер видеонаблюдения и сказал, что в этом случае надо было требовать деньги.

По мнению Тамманн, подавать заявление в полицию в этой ситуации — это махать кулаками после драки. «Почему они не связались со мной и не сказали, что не согласны с вынесенным в магазине решением? - спрашивает она. Сотрудница магазина объяснила, что у них нет данных разбившей бутылку женщины и ее личность установила полиция. Но полиция сообщила, что охранник магазина подал заявление именно против Эды Тамманн.

По словам пресс-секретаря полиции, сложно предположить, что было бы, если бы женщина не заплатила за разбитую бутылку. Один из вариантов — предприятие могло обратиться в суд.

Как поступают в других магазинах в подобных ситуациях? Директор по продажам торговой сети ABC Supermarketite Тийна-Май Махлапуу говорит, что у работников Comarket есть письменная инструкция, как поступать в ходе порчи товара. «Если товар разбили в торговом зале и клиент хочет за него заплатить, позволяем это сделать, - объясняет Махлапуу. - Если клиент не разбил товар специально и не был пьян, мы не требует оплаты, если покупатель сам этого не хочет».