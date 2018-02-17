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  • Каждая десятая съемная квартира в Москве мало пригодна для проживания

Каждая десятая съемная квартира в Москве мало пригодна для проживания

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Москва.

ФОТО: скриншот с сайта realty.newsru.com

В Москве выросло число квартир, которые сдают квартирантам в состоянии, мало пригодном для проживания. При этом все меньше владельцев недвижимости готово делать ремонт, пишет Realty.newsru.com со ссылкой на РБК и исследование компании "Инком-Недвижимость".

Тем не менее даже самые запущенные и грязные квартиры находят своего арендатора.

Аналитики оценили количество арендных квартир экономкласса, нуждающихся в существенном ремонте, в 10%. По их мнению, только в 40% квартир имеется хороший косметический ремонт, а состояние еще 30% можно описать как приемлемое.

Около 20% арендного жилья нуждается в обновлении, а в 10% квартир имеются существенные недостатки, которые делают проживание затруднительным. Как правило, такие квартиры сдаются "под ремонт" или со скидкой в размере от 10 до 40%.

Как утверждается, на сегодня лишь около трети владельцев квартир экономкласса готовы идти навстречу квартирантам и устранять недостатки в отделке и меблировке. За три года этот показатель сократился более чем вдвое - в 2015 году отзывчивых наймодателей было 80%.

Авторы исследования полагают, что арендодатели могут позволить себе не делать уступки, поскольку и на сомнительные предложения все равно будет спрос. По оценкам экспертов, в январе 2018 года желающих снять квартиру в столице было вдвое больше, чем свободных квартир.

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