Картина дня: подробности тяжелого ДТП, вооруженное ограбление аптеки и победа российских хоккеистов

Уверенно и по делу: Россия разгромила США 4:0

Россияне разбили в главном матче квалификационного турнира Олимпиады сборную США 4:0 и с первого места вышли в 1/4 финала. Читать далее...

Вооруженный мужчина ворвался в нарвскую аптеку

Сегодня в Нарве произошло ограбление аптеки на улице Пушкина, 13. Полиция задержала подозреваемого. Читать далее...

Самурай – двукратный, Дон Кихот с медалью

Соревнования в произвольной программе у мужчин на олимпийском турнире по фигурному катанию завершились безоговорочной победой японца Юдзуру Ханю, ставшего двукратным олимпийским чемпионом. Читать далее... Эстафетную конку пробежали на лыжной трассе Пхенчхана женщину. Потрясающая борьба на каждом этапе эстафетной пятикилометровой дистанции увенчалась победой сборной Норвегии. Бронзу завоевали россиянки. Читать далее...

Совершивший тяжелое ДТП водитель BMW был под наркотиками

Вчера вечером в Ярвамаа в деревне Корба произошло ДТП. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Сегодня выяснилось, что совершивший аварию водитель был в состоянии наркотического опьянения. Читать далее...

Поход в магазин закончился для покупательницы проблемами с законом

В магазине Konsum жительница Пярну Эда Тамманн направлялась оплачивать товар и начала искать в сумочке карту клиента, когда сумка соскользнула с плеча. Камера видеонаблюдения записала, как ручка сумки задевает стоявшую на уровне бедра на картонном основании бутылку, которая падает и разбивается. Читать далее...

Запрет не уберег эстонку от бывшего мужа-тирана

Оскорбления, толчки, удушение, плевки, хватание за волосы и удары ногами – все это было частью семейно жизни Хаини Илонен, когда она была замужем за шведом. Читать далее...

Несчастный случай возле школы: ребенок поскользнулся и упал с горки

Возле основной школы Тори произошел несчастный случай: маленькая девочка пришла покататься на санках и сломала ключицу на ледяной горке. Читать далее...

Своеволие строительной фирмы привело к сносу исторического здания в Кадриорге

Расположенное в Кадриорге по адресу Рауа, 22 историческое здание, ценность которого оценивается в миллионы евро, ждет сноса, так как осенью прошлого года фирма Hestlandia, которая должна была реконструировать и расширить здание, снесла более разрешенного по проекту объема стен, и теперь стало ясно, что сохранить здание не получится. Читать далее...

Многодетная семья получила в подарок автомобиль

Вечером в День святого Валентина НКО Igale Lapsele Pere и НКО Naerata Ometi подарили многодетной матери Айре семиместную машину Ford Galaxy. Читать далее...

В Эстонии уже месяц работает магазин, где все бесплатно

Чуть более месяца в Эстонии в Каркси-Нуйа работает магазин Semula, в котором покупателям не нужно платить за вещи ни цента. Читать далее...

Угнанный автомобиль сожгли на скандально известном месте в лесу

Угнанные автомобиль и мотороллер были найдены на учебной площадке для вождения. Оба транспорта сгорели. Читать далее...

Порошенко призвал запретить российский флаг во всем мире

Президент Украины Петр Порошенко предложил запретить российский флаг в связи с тем, что РФ "подстрекает всемирную гибридную войну". Читать далее...

Ушел в магазин и не вернулся: полиция ищет пропавшего мужчину

Полиция просит помощи в поисках 54-летнего Андреса, который 15 февраля уехал на велосипеде в магазин и не вернулся. Читайте далее...

Фото: пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Сегодня во второй половине дня в Йыгевамаа при пожаре погиб 72-летний мужчина. Читайте далее...

В результате теракта в Нигерии погибли не менее 20 человек