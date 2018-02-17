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  • Сообразим на троих? Четырехкомнатная квартира в Ласнамяэ продается по частям

Сообразим на троих? Четырехкомнатная квартира в Ласнамяэ продается по частям

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Комната из четырехкомнатной квартиры.

ФОТО: KV.EE

Эту квартиру в Ласнамяэ можно купить целиком и сразу, но следует знать, что она поделена на части и у нее - два собственника.

Один хозяин продает свою одну треть, второй сособственник - свои две трети. Если покупать квартиру целиком, то ее цена - 100 000 евро. 

В одну треть входит, разумеется, не только комната, стену которой с красивыми фотообоями вы видите на фото. Это и мысленная часть прихожей, кухни, ванной и туалета. Общая площадь одной трети - 26,6 м2, а цена - 28 500 евро. Можно подумать, что выгоднее: инвестировать в одну треть или купить сразу всю квартиру. Главное - не забывать о первоочередном праве выкупа и порядке пользования. Эти документы вам обязательно должны представить уже при просмотре объекта.

Фотографии квартиры, которая находится в весьма среднем состоянии, находятся ЗДЕСЬ.

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