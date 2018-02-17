Сообразим на троих? Четырехкомнатная квартира в Ласнамяэ продается по частям

Один хозяин продает свою одну треть, второй сособственник - свои две трети. Если покупать квартиру целиком, то ее цена - 100 000 евро.

В одну треть входит, разумеется, не только комната, стену которой с красивыми фотообоями вы видите на фото. Это и мысленная часть прихожей, кухни, ванной и туалета. Общая площадь одной трети - 26,6 м2, а цена - 28 500 евро. Можно подумать, что выгоднее: инвестировать в одну треть или купить сразу всю квартиру. Главное - не забывать о первоочередном праве выкупа и порядке пользования. Эти документы вам обязательно должны представить уже при просмотре объекта.