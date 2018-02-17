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  • Лавров назвал иррациональным мифом заявления о "всемогущей российской угрозе"

Лавров назвал иррациональным мифом заявления о "всемогущей российской угрозе"

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Сергей Лавров.

ФОТО: Xinhua /Sipa USA / Scanpix

Заявления о вмешательстве России во внутриполитические процессы других стран, в частности, в Брекзит и каталонский референдум, являются ошибочным стереотипом, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Interfax.ru.

"Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду - от Брекзита до каталонского референдума", - сказал Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Оба стереотипа глубоко ошибочны и свидетельствуют лишь о нехватке здравомыслия и понимания нашей страны", - отметил министр.

Он также заявил, что не намерен как-либо реагировать на доклад США о якобы вмешательстве России в выборы в этой стране до предоставления фактических данных.

"Знаете, у меня реакции нет никакой, потому что публиковать можно что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления", - заявил он в ходе дискуссии в Мюнхене.

Министр отметил, что ознакомился с заявлением помощника руководителя министерства внутренней безопасности США, которое опровергло заявление о том, что какая-либо страна оказала влияние на результаты выборов. Он также напомнил, что подобное заявление сделал вице-президент США Майк Пенс.

"Поэтому, пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия готова выстраивать партнерские отношения с США и Евросоюзом на равноправной и взаимоуважительной основе.

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