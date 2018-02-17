Ученики

Джейм Геттенберг, 14 лет,

Николас Дуорет, 17 лет,

Мартин Дэкю, 14 лет,

Мидоу Поллак, 18 лет;

Кара Лагран, 14 лет;

Элайна Петти, 14 лет;

Жакуин Оливер, 17 лет;

Люк Хойер, 15 лет;

Алисса АльХадеф, 14 лет;

Джина Монтальто, 14 лет;

Кармен Шантрап, 16 лет;

Питер Ванг, 15 лет;

Алекс Шэхт, 14 лет;

Хелена Рамзи, 17 лет.

Учителя

Аарон Феис, 37 лет, школьный футбольный тренер;

Скотт Бейгель, 35 лет, учитель;

Крис Хиксон, 49 лет, замдиректора школы по спортивной работе.

Футбольный тренер Аарон Феис ценой собственной жизни спас несколько человек. "Когда Аарон Феис погиб, когда он был трагически и бесчеловечно убит, он защищал других, - рассказал местный шериф Скотт Израэль. - Дети его обожали. Он был одним из лучших людей, которых я знал". Один из членов школьной футбольной команды, тренировавшихся под руководством Феиса, рассказал, что преподаватель "стал живым щитом", чтобы отгородить школьников от стрелка. "Он был убит, когда самоотверженно закрыл учеников от стрелка", - сообщили представители футбольной команды школы.

Во Флориде и по всем Соединенным Штатам проходят траурные мероприятия. Президент Дональд Трамп распорядился до заката 19 февраля приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в США и за рубежом в связи с последствиями стрельбы в школе Паркленда.

19-летний Николас Круз признал свою вину в убийстве 17 человек. На допросе он заявил, что именно он, проникнув в свою бывшую школу, вел прицельный огонь из полуавтоматической винтовки AR-15 по ученикам и преподавателям.