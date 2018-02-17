В детсадах Эстонии может появиться вегетарианское меню, но при одном условии

В детских садах помимо обычного меню может быть и меню для вегетарианцев, но для этого требуется тесное сотрудничество и специальное соглашение между родителями и детсадами, при этом дополнительные расходы должны оплачиваться родителями, говорится в ответе Департамента здоровья и Минсоцдел на обращение Эстонского общества веганов, передает Rus.err.
По данным Департамента здоровья, при составлении вегетарианского меню следует учитывать, что при замене белков животного происхождения на растительные белки должна быть обеспечена суточная потребность ребенка в белках.
Чтобы обеспечить в пище наличие необходимых микроэлементов в меню вегетарианцев можно использовать обогащенные микроэлементами продукты. Как и в случае с обычным меню, вегетарианское меню на каждые две недели должно отвечать действующим требованиям Департамента здоровья.
Родитель, который хочет, чтобы в детском саду для его ребенка было вегетарианское меню, должен письменно подтвердить, что он или она осведомлены о рисках, связанных с моделью питания веганов.