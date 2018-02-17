В детсадах Эстонии может появиться вегетарианское меню, но при одном условии

В детских садах помимо обычного меню может быть и меню для вегетарианцев, но для этого требуется тесное сотрудничество и специальное соглашение между родителями и детсадами, при этом дополнительные расходы должны оплачиваться родителями, говорится в ответе Департамента здоровья и Минсоцдел на обращение Эстонского общества веганов, передает Rus.err.