Посол Украины назвал малоэффективным проведение референдума о вступлении страны в НАТО

Проведение на Украине референдума о вступлении страны в НАТО не ускорит вступление страны в Североатлантический альянс, заявил в субботу в Мюнхене глава миссии республики при этой организации Вадим Пристайко., сообщает Interfax.ru.
"Референдумы по такому сложному вопросу, как вопросы глобальной безопасности, - вещи малоэффективные... К большому сожалению, те, кто думают, что это является рычагом и НАТО поймет и скажет ok, - нет", - сказал украинский дипломат журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Пристайко, в НАТО знают, что большинство граждан Украины хотят вступления страны в альянс.
"НАТО также понимает, что часть этих мыслей подпитывается эмоционально, потому что Украина в состоянии войны, и они не понимают, что НАТО не собирается защищать сейчас. Люди хотят, чтобы их кто-то защитил, но это сейчас нереально", - добавил посол.
По его мнению, Украина уже выполнила четвертую часть необходимых стандартов НАТО. При этом Пристайко отметил, что Венгрия действительно заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО 14-15 февраля.
По его словам, Украина старается найти компромисс, однако с венгерской стороны такого стремления нет. "Мне кажется, что мы упрощаем, когда думаем что пройдут выборы в Венгрии и тогда они отступят. Если венгерское общество настолько радикализовано, что Украина это враг, которой ущемляет их язык и все остальное, и это приносит им голоса, то почему же от этого отказываться в будущем?" - сказал дипломат.