Фото: гимн Эстонии попал на карту мира

Общая длинна строчек из гимна составила более 300 километров, слова попали на карты различных городов как в Эстонии, так и за ее пределами.

«Идею написать строчки гимна с помощью GPS подал мой друг Танель, который услышал ее от своих друзей-бегунов из Литвы», - рассказывает один из организатор по реализации идеи в Эстонии Рейго Киммель. По его словам, им удалось воплотить задумку в жизнь очень быстро с помощью большого количества участников. Насколько известно, это первый государственный гимн, которые был нанесен на карту мира с помощью GPS.

В проекте приняли участие детсадовцы, школьники, спортсмены и прогуливающиеся с собаками люди, а также эстонские пограничники, которые написали одно слово на льду Чудского озера. Самому младшего участнику было всего несколько месяцев, а самому старшему — 65 лет.

Слова наносились в различных городах Эстонии: от Курессааре до Раквере, от Таллинна до Валга. Слово "ARMAS" было написано в Стокгольме, а "SUURE" — в американском городе Спокан.