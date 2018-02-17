В Киеве украинские националисты сорвали и сожгли российский флаг

Представители украинских националистических организаций в субботу сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его.

Фотографии и видео акции размещены на странице организации в фейсбуке. В акции принимали участие активисты С14, ПС (экстремистская организация "Правый сектор", запрещена в РФ), "Традиция и порядок" и другие националистических организации.