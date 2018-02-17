В Киеве украинские националисты сорвали и сожгли российский флаг
17 февраля 2018 г., 15:52
В акции националистов принимали участие около 20 человек, сообщает Interfax.ru.
Представители украинских националистических организаций в субботу сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его.
Фотографии и видео акции размещены на странице организации в фейсбуке. В акции принимали участие активисты С14, ПС (экстремистская организация "Правый сектор", запрещена в РФ), "Традиция и порядок" и другие националистических организации.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Подольском райуправлении полиции Киева, в субботу днем поступило сообщение о том, что около 20 человек вошли в помещение Россотрудничества, впоследствии эти люди сожгли флаг РФ.