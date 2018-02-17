Космические суммы: смотрите, какие зарплаты на Уолл-стрит

У банков Уолл-стрит бы хороший год, в связи с чем руководителям банков были подняты зарплаты и выданы премии, передает Majandus24 со ссылкой на Business Insider.
Например, у руководителя Citigroup Майкл Корбата доходы выросли на 48% до 23 млн долларов. Акции банка подорожали за прошедший год на 25,2%.
Доходы руководителя Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна выросли на 9% до 24% млн долларов. Акция предприятия выросли на бирже за прошедший год на 6,4%. Ниже приведены зарплаты руководителей крупнейших банков.
Майкл Корбат, Citigroup, суммарный доход 23 млн долларов или 18,5 млн евро.
Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро
Денежная премия: 6,45 млн долларов или 5,2 млн евро
Дополнительная плата в акциях: 15,05 млн долларов или 12, 1 млн евро
Рост заработной платы в сравнении с 2016 годом: 48%
Акции Citi поднялись за прошедший год на 25,2%
Руководитель Банка Америки Merrill Lynch Брайан Мойниан, 23 млн долларов или 18,5 евро.
Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро
Денежная премия: -
Дополнительная плата в акциях: 21,5 млн долларов или 17,3 млн евро
Всего: 23 млн долларов
Рост заработной платы в сравнении с 2016 годом: 15%
Акции "Банка Америки" поднялись за прошедший год на 33,6%
Руководитель Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, 24 млн долларов или 19,3 млн евро
Основная зарплата: 2 млн долларов или 1,6 млн евро
Денежная премия: 4,4 млн долларов или 3,5 млн евро
Дополнительная плата в акциях: 17,6 млн долларов или 14,2 млн евро
Всего: 24 млн долларов
Рост заработной платы в сравнении с предыдущим годом: 9%
Акции Goldman Sachs поднялись за прошедший год на 6,4%
Руководитель Morgan Stanley Джеймс Горман, 27,1 млн долларов или 21,8 млн евро
Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро
Денежная премия: 11,6 млн долларов или 9,3 млн евро
Дополнительная плата в акциях: 14 млн долларов или 11,3 млн евро
Всего: 27,1 млн долларов
Рост заработной платы в сравнении с предыдущим годом: 20%
Цена акций Morgan Stanley поднялась за прошедший год на 24,2%
Руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон, 29,5 млн долларов или 23,8 млн евро
Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро
Денежная премия: 5 млн долларов или4 млн евро
Дополнительная плата в акциях: 23 млн долларов или 18,5 млн евро
Всего: 29,5 млн долларов
Рост заработной платы в сравнении с 2016 годом: 5%
Цена акций JPMorgan Chase поднялась за прошедший год на 23,9%