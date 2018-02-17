Космические суммы: смотрите, какие зарплаты на Уолл-стрит

Например, у руководителя Citigroup Майкл Корбата доходы выросли на 48% до 23 млн долларов. Акции банка подорожали за прошедший год на 25,2%.

Доходы руководителя Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна выросли на 9% до 24% млн долларов. Акция предприятия выросли на бирже за прошедший год на 6,4%. Ниже приведены зарплаты руководителей крупнейших банков.

Майкл Корбат, Citigroup, суммарный доход 23 млн долларов или 18,5 млн евро.

Майкл Л. Корбат ФОТО: LAURENT GILLIERON/AP

Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро

Денежная премия: 6,45 млн долларов или 5,2 млн евро

Дополнительная плата в акциях: 15,05 млн долларов или 12, 1 млн евро

Рост заработной платы в сравнении с 2016 годом: 48%

Акции Citi поднялись за прошедший год на 25,2%

Руководитель Банка Америки Merrill Lynch Брайан Мойниан, 23 млн долларов или 18,5 евро.

Брайан Мойниан ФОТО: MARKUS SCHREIBER/AP

Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро

Денежная премия: -

Дополнительная плата в акциях: 21,5 млн долларов или 17,3 млн евро

Всего: 23 млн долларов

Рост заработной платы в сравнении с 2016 годом: 15%

Акции "Банка Америки" поднялись за прошедший год на 33,6%

Руководитель Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна, 24 млн долларов или 19,3 млн евро

Ллойд Бланкфейн ФОТО: PASCAL LAUENER/REUTERS

Основная зарплата: 2 млн долларов или 1,6 млн евро

Денежная премия: 4,4 млн долларов или 3,5 млн евро

Дополнительная плата в акциях: 17,6 млн долларов или 14,2 млн евро

Всего: 24 млн долларов

Рост заработной платы в сравнении с предыдущим годом: 9%

Акции Goldman Sachs поднялись за прошедший год на 6,4%

Руководитель Morgan Stanley Джеймс Горман, 27,1 млн долларов или 21,8 млн евро

Логотип банковского холдинга Morgan Stanley ФОТО: Kris Tripplaar/Kris Tripplaar/Sipa USA

Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро

Денежная премия: 11,6 млн долларов или 9,3 млн евро

Дополнительная плата в акциях: 14 млн долларов или 11,3 млн евро

Всего: 27,1 млн долларов

Рост заработной платы в сравнении с предыдущим годом: 20%

Цена акций Morgan Stanley поднялась за прошедший год на 24,2%

Руководитель JPMorgan Chase Джейми Даймон, 29,5 млн долларов или 23,8 млн евро

Джейми Даймон ФОТО: MARIO TAMA/AFP

Основная зарплата: 1,5 млн долларов или 1,2 млн евро

Денежная премия: 5 млн долларов или4 млн евро

Дополнительная плата в акциях: 23 млн долларов или 18,5 млн евро

Всего: 29,5 млн долларов

Рост заработной платы в сравнении с 2016 годом: 5%